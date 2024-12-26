1,3 Juta Kendaraan Tinggalkan Jabotabek, Ini Rinciannya

JAKARTA - PT Jasa Marga (Persero) Tbk mencatat sebanyak 1.332.878 kendaraan meninggalkan wilayah Jabotabek pada H-7 sampai Hari Natal 2024 yang jatuh pada periode Rabu-Rabu (18-25 Desember 2024).

Angka tersebut merupakan angka kumulatif arus lalu lintas (lalin) dari empat Gerbang Tol (GT) Utama, yaitu GT Cikupa (menuju arah Merak), GT Ciawi (menuju arah Puncak), GT Cikampek Utama (menuju arah Trans Jawa) dan GT Kalihurip Utama (menuju arah Bandung).

1. Volume Kendaraan

Total volume lalin yang meninggalkan wilayah Jabotabek ini meningkat 18,2% jika dibandingkan lalin normal (1.127.730 kendaraan). Jika dibandingkan dengan periode Natal 2023, total volume lalin ini lebih rendah 6,5% (1.425.830 kendaraan).

Untuk distribusi lalu lintas meninggalkan Jabotabek menuju ketiga arah yaitu mayoritas sebanyak 632.534 kendaraan (47,46%) menuju arah Timur (Trans Jawa dan Bandung), 403.221 kendaraan (30,25%) menuju arah Barat (Merak), dan 297.123 kendaraan (22,29%) menuju arah Selatan (Puncak).