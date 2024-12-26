Ini 4 Alasan Pentingnya Konektivitas Dukung Strategi Bisnis

JAKARTA - Konektivitas yang lancar dan stabil akan berdampak besar bagi kinerja perusahaan dan peningkatan produktivitas karyawan.

Konektivitas yang baik pun turut mendukung layanan pelanggan yang lebih baik, sehingga memungkinkan perusahaan merespons cepat kebutuhan dan masalah pelanggan.

Bahkan dalam jangka panjang, kelancaran konektivitas berkontribusi pada pertumbuhan bisnis, inovasi dan kepuasan pelanggan, termasuk soal laporan kinerja jaringan yang komprehensif sebagai alat pemantauan kualitas layanan.

Apalagi di berbagai perusahaan, laporan kinerja menjadi krusial untuk kepatuhan dan audit, sembari memastikan perusahaan memenuhi regulasi dan standar industri menjadi lebih mudah dengan adanya data yang akurat.

“Netmonk Prime dari Telkom yang bergerak di bidang pemantauan infrastruktur IT, termasuk jaringan, web/API, dan server, sehingga mampu memberikan solusi yang lebih powerful dan mudah digunakan,” kata EVP Digital Business Telkom, Komang Budi Aryasa dalam keterangan di Jakarta, Kamis (26/12/2024).