Peluang Bisnis Dapat Duit dari Meta AI WhatsApp

JAKARTA - Meta AI WhatsApp kini menjadi perhatian masyarakat sebagai teknologi canggih yang disebut siap memberi solusi praktis untuk penggunanya. Tidak hanya membantu pekerjaan sehari-hari, tetapi Meta AI WhatsApp juga membuka peluang bisnis menjanjikan.

Dikembangkan oleh Meta, perusahaan induk WhatsApp dan Instagram, teknologi ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi sekaligus mendukung penggunanya dalam menciptakan sumber penghasilan baru.

Berikut adalah beberapa ide bisnis yang bisa dimanfaatkan dengan bantuan Meta AI WhatsApp yang dirangkum Okezone, Kamis (26/12/2024):

1. Menulis Konten untuk Klien

Bagi anda yang memiliki keahlian menulis, Meta AI dapat membantu menyusun naskah atau ide-ide kreatif untuk artikel, cerita, hingga iklan. Hasilnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan klien, sehingga pekerjaan menulis menjadi lebih mudah, efektif dan produktif.

Kepraktisan yang ditawarkan Meta AI menjadikannya alat yang ideal untuk berbagai pekerjaan harian. Mulai dari membuat konten kreatif, membantu diskusi, hingga menyelesaikan tugas visual. Teknologi ini memungkinkan pengguna mendapatkan penghasilan tambahan dengan cara yang lebih mudah dan efisien.