HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

6 Rekomendasi Buku Belajar Bisnis ala Miliarder Jeff Bezos

Aura Fierdausi Alfahis , Jurnalis-Rabu, 25 Desember 2024 |14:20 WIB
6 Rekomendasi Buku Belajar Bisnis ala Miliarder Jeff Bezos
Buku yang direkomendasikan Jeff Bezos untuk belajar bisnis (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Ada beberapa rekomendasi buku untuk mempelajari bisnis dari miliarder Jeff Bezos. Pendiri Amazon Jeff Bezos, mengatakan bahwa mereka belajar beberapa pelajaran penting di hidupnya melalui buku.

Mereka merekomendasikan buku yang bahkan tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun, yang mereka anggap bisa memperkuat ketajaman bisnis dan membentuk pandangan dunia mereka.

Berikut adalah buku yang direkomendasikan oleh Jeff Bezos yang dilansir dari Business Insider, Rabu (25/12/2024).

1. “The Innovator’s Solution”

Buku mengenai inovasi ini menjelaskan bagaimana Perusahaan bisa menjadi disruptor. Ini merupakan salah satu dari tiga buku yang dibacakan kepada para eksekutif tertingginya pada suatu musim panas untuk memetakan lintasan amazon

2. “The Goal: A Process of Ongoing Improvement”

Yang juga masuk dalam daftar bacaan Bezos adalah “The Goal”, yang mana Eliyahu M. Goldratt dan Jeff Cox mengkaji teori kendala dari perspektif manajemen.

3. “The Effective Executive”

Buku terakhir dari daftar bacaan Bezos untuk para manajer senior adalah, “The Effective Excecutive” yang menjabarkan kebiasaan para eksekutif yang sukses, seperti manajemen waktu, dan pengambilan Keputusan yang efektif.

