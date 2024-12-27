Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pantau Arus Mudik Libur Nataru, Ini Pesan Wamen BUMN

Taufik Fajar , Jurnalis-Jum'at, 27 Desember 2024 |23:11 WIB
Pantau Arus Mudik Libur Nataru, Ini Pesan Wamen BUMN
A
A
A

JAKARTA - Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria bersama Direktur Utama Jasa Raharja Rivan A. Purwantono melakukan pemantauan arus Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 ke Command Center KM 29 Tol Jakarta-Cikampek, pada Jumat (27/12/2024).

1. Tinjau Pantau Arus Mudik

Selain meninjau langsung kondisi arus lalu lintas, dalam agenda tersebut, Wakil Menteri BUMN juga mendengarkan paparan kesiapan pelayanan Nataru dari Jasa Raharja, Korlantas Polri, dan stakeholders terkait. Rivan menyampaikan bahwa Command Center di KM 29 Tol Jakarta-Cikampek memiliki peran krusial dalam pengamanan arus mudik.

2. Pesan Wamen BUMN

Wakil Menteri BUMN, Dony Oskaria, menyatakan sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto, Kementerian BUMN berkomitmen memberikan pelayanan maksimal agar masyarakat dapat merayakan momen Nataru dengan aman dan nyaman.

Dony juga memberikan apresiasi atas sinergi yang terjalin antara Jasa Raharja, Korlantas Polri, dan seluruh pemangku kepentingan lainnya.

“Di darat, laut, dan udara, P A G kami memastikan kesiapan BUMN untuk berkolaborasi dengan stakeholder terkait dalam melayani sekitar 110 juta masyarakat yang akan melakukan mobilitas selama periode Nataru,” ucapnya.

1 2
