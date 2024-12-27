Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Wamen Tiko Target Inbreng Saham 7 BUMN Karya Rampung Awal 2025

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Jum'at, 27 Desember 2024 |18:11 WIB
Wamen Tiko Target Inbreng Saham 7 BUMN Karya Rampung Awal 2025
Kementeria BUMN soal Saham 7 BUMN (Foto: Okezone)
JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menargetkan tahapan inbreng saham tujuh perusahaan pelat merah rampung pada di awal 2025. Di mana saat ini pemegang saham masih menggodok rencana konsolidasi tersebut.

1. Ada 7 BUMN

Adapun, BUMN Karya yang bakal dikonsolidasikan yakni, PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT), PT Hutama Karya (Persero) atau HK, PT Nindya Karya (Persero).

Kemudian PT Brantas Abipraya (Persero), PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA), dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PTPP).

2. BUMN Dorong Saham

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo alias Tiko mengatakan, pihaknya lebih dulu mendorong agar saham WSKT di-inbreng-kan ke HK. Setelah itu, aksi korporasi serupa dilakukan untuk Wijaya Karya yang akan di-inbreng-kan ke PTPP.

Kemudian, Nindya Karya dan Brantas Abipraya yang sahamnya dilebur ke Adhi Karya.

