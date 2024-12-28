10 Cara Dapatkan Uang di WhatsApp dengan Mudah dan Anti Ribet

JAKARTA - 10 cara dapatkan uang di WhatsApp dengan mudah dan anti ribet. Anda bisa manfaatkan juga fitur terbaru dari WhatsApp, Meta AI, untuk mendapatkan uang.

WhatsApp merupakan aplikasi untuk mengirim pesan yang sudah digunakan oleh banyak pengguna. Namun, kegunaan WhatsApp sendiri bukan hanya untuk mengirim pesan saja. Kini WhatsApp hadir memberikan fitur baru yaitu Meta AI.

Selain itu, WhatsApp juga bisa Anda manfaatkan untuk mendapatkan penghasilan tambahan. WhatsApp sudah terbukti terpercaya dan digunakan oleh lebih dari 2 miliar di seluruh dunia.

Berikut 10 cara dapatkan uang di WhatsApp dengan mudah dan anti ribet. Dirangkum oleh Okezone, Jumat (27/12/2024).

1. WhatsApp Business

Gunakan WhatsApp Business jika Anda mempunyai bisnis online. Tujuannya, agar WhatsApp Anda terlihat lebih profesional.

2. Buat Grup Berbayar

Anda bisa mulai dari membuat grup berbayar. Misalnya, grup berbayar untuk belajar bahasa, tips memulai bisnis, atau grup lainnya yang bisa Anda manfaatkan untuk pengguna lain.