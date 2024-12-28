Daftar Pengusaha Muslim Terkaya di Dunia 2024

JAKARTA - Daftar pengusaha muslim terkaya di dunia 2024. Tahun 2024, dunia bisnis dipenuhi oleh pengusaha muslim yang menginspirasi. Mereka memiliki harta kekayaan yang luar biasa dan berpengaruh besar di berbagai sektor.

Konglomerat Muslim tersebut berasal dari negara Arab, Mesir, India, dan Afrika. Mereka berhasil memperoleh kesuksesan dari usahanya di berbagai industri yang mencakup banyak sektor.

Okezone merangkum ada lima pengusaha muslim terkaya di dunia 2024 mulai dari harta kekayaan terkecil hingga terbesar. Harta kekayaan mereka mencapai ratusan triliun.

Lalu, siapa saja pengusaha muslim terkaya di dunia tahun 2024? Simak penjelasan berikut yang telah dirangkum oleh Okezone, Jumat (27/12/2024):

1. Hussain Sajwani

Hussain Sajwani adalah salah satu Muslim Arab terkaya di dunia dan pendiri sekaligus Ketua DAMAC Properties. Perusahaan yang berlokasi di Dubai ini dikenal karena telah mengembangkan berbagai proyek infrastruktur kelas dunia, seperti lapangan golf yang dirancang oleh Tiger Woods serta Paramount Hotels and Resorts melalui kolaborasi strategis.

Selain itu, Hussain Sajwani juga masuk dalam daftar 100 orang Arab paling berpengaruh secara global versi Gulf Business pada tahun 2017, 2018, dan 2020. Kekayaan bersihnya diperkirakan mencapai USD5,1 miliar atau setara dengan Rp84,08 triliun