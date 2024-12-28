7 Keluarga Kerajaan Terkaya di Dunia, Ternyata Kebanyakan dari Benua Asia

JAKARTA - 7 keluarga kerajaan terkaya di dunia. Ternyata kebanyakan dari Benua Asia.

Didunia ini, ada lebih dari 200 negara di dunia. Setiap negara ada yang berbentuk republik, ada pula yang berbentuk kerajaan dengan raja adalah sebagai pemimpin kekuasaan tertinggi.

Raja biasanya diteruskan secara turun temurun kepada keturunannya. Bukan hanya soal kuasa, namun juga soal harta kekayaannya.

Berbicara tentang harta, sejumlah negara kerajaan memiliki keluarga kerajaan dengan harta kekayaan yang sangat berlimpah. Bahkan, saking kayanya mereka dapat menyiapkan segala urusan negara dengan uang mereka.

Berikut adalah 7 keluarga kerajaan terkaya yang ada di dunia.

1. Keluarga kerajaan Brunei Darussalam

Keluarga kerajaan Brunei Darussalam memang dikenal sebagai keluarga yang sangat kaya. Diperkirakan jumlah kekayaan Sultan Hassanal Bolkiah beserta keluarganya adalah sebesar 28 miliar dolar AS. Mereka juga diketahui memiliki beberapa jet pribadi, ratusan mobil Rolls Royce dan sekitar 300 Ferrari.