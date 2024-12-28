Adu Harta Kekayaan Pangeran William dengan Pangeran Harry, Putra Pewaris Kerajaan Inggris

JAKARTA - Adu harta kekayaan Pangeran William dan Pangeran Harry, putra pewaris Kerajaan Inggris.

Pangeran William dan Pangeran Harry merupakan putra Kerajaan Inggris yang terkemuka. Keduanya adalah anak dari pernikahan Raja Charles III dengan Putri Diana.

1. Hubungan Darah

Keduanya masih berusia 15 dan 12 tahun saat Putri Diana meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan mobil pada 1997 silam. Meski memiliki hubungan darah yang sama, namun perlahan hubungan keduanya menjadi renggang.

Bahkan, kabar retaknya hubungan Pangeran William dan Pangeran Harry ini sampai terendus oleh media dan menjadi sorotan dunia. Puncaknya adalah saat Pangeran Harry memutuskan meninggalkan keluarga kerajaan bersama dengan istrinya, yakni Meghan Markle.

2. Tinggalkan Kelurag

Tercatat, hampir lima tahun sudah Pangeran Harry meninggalkan keluarga kerajaan Inggris dan hidup sebagai warga biasa bersama istrinya. Kini, ia mulai belajar untuk menjadi seorang sipil biasa dengan kekayaan seadanya.