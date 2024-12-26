7 Sultan Terkaya di Asia Tenggara

JAKARTA - Daftar 7 sultan terkaya di Asia Tenggara (Asean). Asean merupakan salah satu kawasan yang terus mengalami perkembangan pesat di Asia. Kawasan ini terdiri dari 11 negara dimana 7 diantaranya adalah berbentuk kerajaan yang dipimpin oleh raja atau sultan.

Raja-raja negara di Asia Tenggara dikenal memiliki jumlah kekayaan yang sangat fantastis. Hal ini wajar mengingat posisi mereka sebagai pemimpin kekuasaan tertinggi di negara tersebut, maka mereka juga perlu memiliki kuasa termasuk dalam segi kekayaan.

Dari sebanyak 7 raja yang memimpin di negara-negara di Asia Tenggara, siapa kira-kira yang memiliki kekayaan paling besar? berikut urutannya.

BACA JUGA: Ini 5 Orang Terkaya di Indonesia yang Jualan Mi Instan

1. Raja Norodom Sihamoni

Di urutan terbawah ada raja dari Kamboja, yakni Raja Norodom Sihamoni. Diketahui kekayaannya saat ini adalah sebesar 500 juta Dolar AS atau setara dengan Rp7,1 triliun. Kekayaan itu didapat sang raja dari aset-aset kerajaan, properti, dan juga perusahaan yang dimilikinya.

2. Sultan Ibrahim Ismail

Berikutnya adalah Sultan Johor atau Raja Malaysia sekarang, yakni Sultan Ibrahim Ismail. Ia diketahui memiliki kekayaan sebanyak 500 juta Dolar AS atau setara dengan Rp7,1 triliun. Kekayaan ini didapatnya hasil dari investasi dan bisnis yang dimiliki.

3. Sultan Sharafuddin Idris Shah

Selain Sultan Johor, aa pula Sultan Selangor, yakni Sultan Sharafuddin Idris Shah. Dirinya diketahui memiliki kekayaan mencapai 800 juta Dlar AS atau setara dengan Rp11,4 triliun. Harta ini ia kumpulkan berkat dari investasi sukses yang dijalani dan juga bisnis yang ia miliki.

4. Sultan Nazrin Shah

Masih dari Malaysia, ada pula Sultan Nazrin Shah yang merupakan sultan Perak. Ia diketahui memiliki harta kekayaan yang angkanya mencapai 1 miliar Dolar AS atau setara dengan Rp14,3 triliun. Jumlah ini juga didapat dari hasil investasi dan juga bisnis.