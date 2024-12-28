Penghasilan Pak Tarno, Pesulap yang Kini Jualan Ikan Cupang

JAKARTA - Pak Tarno, pesulap legendaris yang dulu sering tampil di layar kaca, kini menjalani kehidupan yang jauh berbeda. Setelah kehilangan ketenaran dan jarang tampil di media, ia terpaksa mencari nafkah dengan berjualan ikan cupang menggunakan kursi roda.

Perubahan drastis ini menjadi sorotan publik setelah sebuah video yang diunggah akun TikTok @/romlegoetzmuller menunjukkan Pak Tarno duduk lemas di kursi roda sambil menjajakan ikan cupang dan mainan anak-anak di sekitarnya.

1. Dampak Stroke pada Kehidupan Pak Tarno

Pada tahun 2018, Pak Tarno mengalami stroke yang mengakibatkan tubuh bagian kirinya tidak bisa bergerak dengan normal. Stroke ini terjadi setelah ia tersesat di hutan dalam perjalanan menuju Cirebon. Sejak saat itu, kesehatan Pak Tarno menurun, dan ia mulai jarang terlihat di layar kaca.

Selain itu, ia juga menjadi korban penipuan hingga mengakibatkan kerugian finansial yang besar, semakin memperburuk kondisinya. Kini, Pak Tarno mengandalkan penjualan ikan cupang sebagai sumber penghasilan di tengah keterbatasan fisiknya.

2. Berapa Bayaran Manggung Pak Tarno?

Dikenal dengan harga yang fleksibel, Pak Tarno tak pernah membebankan tarif tinggi pada klien dengan kemampuan finansial rendah. Namun, jika yang mengundangnya adalah orang-orang kaya atau stasiun televisi, ia menyesuaikan tarif sesuai kondisi.

"Kalau saya lihat-lihat dulu, kalau rumahnya jelek, maaf bukan menghina ya, (bayar) sebisanya. Kalau yang rumahnya gedong, baru ngasih harga. Manajer kan yang ngasih harga, saya mah enggak," ujar Pak Tarno dalam sebuah wawancara beberapa tahun lalu.