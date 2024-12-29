6 Fakta Maskapai Azerbaijan yang Pesawatnya Jatuh di Kazakhstan

JAKARTA - Fakta maskapai Azerbaijan yang pesawatnya jatuh di Kazakhstan. Azerbaijan Airlines atau dikenal sebagai AZAL adalah maskapai penerbangan nasional yang berbasis di Baku.

Maskapai ini beroperasi sebagai perusahaan tertutup milik negara dengan pemerintah Azerbaijan sebagai pemegang saham utamanya.

1. Kecelakaan Pesawat

Pada 25 Desember 2024, sebuah pesawat milik Azerbaijan Airlines jatuh di dekat Kota Aktau, Kazakhstan. Kecelakaan ini mengakibatkan puluhan orang tewas, dengan membawa 67 penumpang dan 5 awak tersebut mengalami kebakaran saat pilot berusaha melakukan pendaratan darurat.

2. Ada Bekas Peluru

Bekas pecahan peluru di bagian belakang badan pesawat Azerbaijan Airlines, yang jatuh di dekat kota Aktau, Kazakhstan memunculkan teori terkait ‘sabotase’.

Insiden yang terjadi pada pada Rabu 25 Dsember 2024 itu, menewaskan setidaknya 38 dari 62 penumpang dan 5 awak pesawat nahas tersebut.

3. Pemilik Maskapai

Menurut informasi dari laman resminya, Azerbaijan Airlines pertama kali didirikan pada 7 April 1992, setelah Azerbaijan meraih kemerdekaan. Maskapai ini adalah maskapai nasional Azerbaijan yang awalnya tercatat sebagai perusahaan terbuka, artinya sahamnya dimiliki oleh pemegang saham.

Namun, pada tahun 2000-an, maskapai ini diprivatisasi, sehingga kepemilikan sahamnya dipegang oleh perusahaan-perusahaan milik elite politik Azerbaijan, termasuk Arzu Aliyev, putri President Ilham Aliyev.