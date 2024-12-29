Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Produk China Makin Banjiri Pasar Indonesia di 2025

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Minggu, 29 Desember 2024 |16:29 WIB
Produk China Makin Banjiri Pasar Indonesia di 2025
Pengusaha Mal Peringatkan Soal Barang China Bakal Banjiri RI. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Asosiasi Pengusaha Pusat Belanja Indonesia (APPBI) mengungkapkan kekhawatiran terhadap adanya potensi produk China membanjiri pasar domestik. Pasalnya, kebijakan proteksionisme Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terhadap produk impor menjadi ancaman, terlebih saat terjadi depresiasi nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS.

1. Peringatan APPBI

Ketua Umum APPBI Alphonzus Widjaja mengatakan, kebijakan proteksionisme Amerika Serikat yang semakin ketat dapat memicu peralihan barang-barang asal negeri Tirai Bambu ke pasar Indonesia.

 BACA JUGA:

"Sekarang sudah terasa nilai tukar sudah lebih dari Rp16 ribu, belum lagi nanti kebijakannya Presiden Trump akan menutup negaranya rapat-rapat dari barang-barang China begitu kan," kata Alphonzus saat ditemui di Gedung Sarinah, Jakarta Pusat, dikutip Minggu (29/12/2024).

2. Produk China Banjiri RI

Pengusaha mal memperingatkan Indonesia berpotensi menjadi sasaran utama limpahan produk China tersebut. Hal ini dinilai perlu diantisipasi oleh pemerintah di tengah upaya mendongkrak daya beli.

"Tentunya itu sebagian (barang China) akan menyerbu Indonesia juga. Jadi saya kira itu semua yang harus kita antisipasi begitu di 2025," tegasnya.

