Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

174 Barang Penumpang Kereta Whoosh Tertinggal Selama Libur Natal 2024

Feby Novalius , Jurnalis-Minggu, 29 Desember 2024 |20:48 WIB
174 Barang Penumpang Kereta Whoosh Tertinggal Selama Libur Natal 2024
Barang Penumpang Kereta Whoosh Tertinggal. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - KCIC mencatat sekitar 174 barang tertinggal di area stasiun dan kereta cepat Whoosh, pada masa liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru) kali ini. Whoosh mencatat peningkatan volume penumpang hingga 20%, dengan total tiket terjual mencapai 264 ribu tiket.

1. Barang-Barang yang Tertinggal

General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa mengatakan, barang-barang yang paling tertinggal pada momen Nataru kali ini meliputi tas kecil, tas jinjing, botol minum, jaket, hingga plastik berisi barang bawaan penumpang. Petugas kerap mendapatkan barang-barang tertinggal tersebut di lokasi seperti ruang tunggu, mesin xray, toilet, dan saku kursi kereta.

2. Cara Ambil Barang Tertinggal

“Setiap barang penumpang yang tertinggal akan diamankan oleh tim KCIC di layanan Lost & Found yang tersedia di setiap stasiun dan terkoneksi antarstasiun. Artinya, bagi penumpang yang merasa barangnya tertinggal di area kereta cepat Whoosh bisa menghubungi stasiun kereta cepat Whoosh di mana pun. Kami memastikan ketika barang yang tertinggal sudah masuk ke Lost & Found, barang penumpang aman dan akan dikembalikan sesuai dengan SOP yang berlaku,” ujar Eva, Minggu (29/12/2024).

Bagi penumpang yang merasa kehilangan barang, dapat menghubungi petugas di kereta dan stasiun, atau bisa juga menghubungi layanan pelanggan melalui email di [email protected]. Penumpang diharapkan menyampaikan informasi yang jelas terkait deskripsi barang, waktu kejadian, serta nomor tiket perjalanan untuk memudahkan proses pencarian.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/320/3192028/kereta_cepat_whoosh-5IBP_large.jpg
Turis Malaysia Padati Kereta Whoosh untuk Wisata Belanja di Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/320/3191574/prabowo_subianto-PtUN_large.jpg
Kaleidoskop 2025: Prabowo Jinakkan Bom Waktu Utang Kereta Cepat Whoosh 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/320/3186120/purbaya-pSqv_large.jpg
Rosan Ajak ke China Bahas Utang Whoosh, Purbaya: Asal Dia yang Bayar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/320/3186090/purbaya-J8vo_large.jpg
Purbaya Siap Ikut Rosan ke China Bahas Utang Whoosh: Kita Harus Terlibat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/320/3184159/whoosh-2Tiq_large.jpeg
Bos KCIC Temui Airlangga, Utang Whoosh Diserahkan ke Danantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/320/3183166/kereta_cepat_whoosh-bvX3_large.jpg
Berikut Skema Pembayaran Utang Kereta Cepat Whoosh 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement