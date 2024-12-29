174 Barang Penumpang Kereta Whoosh Tertinggal Selama Libur Natal 2024

JAKARTA - KCIC mencatat sekitar 174 barang tertinggal di area stasiun dan kereta cepat Whoosh, pada masa liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru) kali ini. Whoosh mencatat peningkatan volume penumpang hingga 20%, dengan total tiket terjual mencapai 264 ribu tiket.

1. Barang-Barang yang Tertinggal

General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa mengatakan, barang-barang yang paling tertinggal pada momen Nataru kali ini meliputi tas kecil, tas jinjing, botol minum, jaket, hingga plastik berisi barang bawaan penumpang. Petugas kerap mendapatkan barang-barang tertinggal tersebut di lokasi seperti ruang tunggu, mesin xray, toilet, dan saku kursi kereta.

2. Cara Ambil Barang Tertinggal

“Setiap barang penumpang yang tertinggal akan diamankan oleh tim KCIC di layanan Lost & Found yang tersedia di setiap stasiun dan terkoneksi antarstasiun. Artinya, bagi penumpang yang merasa barangnya tertinggal di area kereta cepat Whoosh bisa menghubungi stasiun kereta cepat Whoosh di mana pun. Kami memastikan ketika barang yang tertinggal sudah masuk ke Lost & Found, barang penumpang aman dan akan dikembalikan sesuai dengan SOP yang berlaku,” ujar Eva, Minggu (29/12/2024).

Bagi penumpang yang merasa kehilangan barang, dapat menghubungi petugas di kereta dan stasiun, atau bisa juga menghubungi layanan pelanggan melalui email di [email protected]. Penumpang diharapkan menyampaikan informasi yang jelas terkait deskripsi barang, waktu kejadian, serta nomor tiket perjalanan untuk memudahkan proses pencarian.