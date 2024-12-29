Deretan Koleksi Barang Mewah Raja Baru Malaysia Sultan Ibrahim Iskandar

JAKARTA - Deretan koleksi barang mewah Raja baru Malaysia Sultan Ibrahim Iskandar. Dia dinobatkan sebagai raja baru Malaysia yang memiliki harta kekayaan Rp89,88 triliun dan 300 mobil mewah dan satu mobil milik Hitler.

1. Sosok Ibrahim

Sosok raja baru Malaysia ini dikenal sebagai pemimpin yang memiliki sifat yang berintegrasi. Tak hanya itu, ia juga menjadi sorotan publik lantaran harta kekayaan fantastis yang dimilikinya.

2. Koleksi Ibrahim

Dalam wawancara tahun 2013, ia menyebut bahwa Hitler adalah teman kakek buyutnya. Ia menjelaskan bahwa mobil milik Hitler itu awalnya dikirim ke Inggris sebelum akhirnya sampai di Malaysia dan diserahkan kepada kakek buyutnya.

Sultan Ibrahim dikenal sebagai penggemar sepeda motor mahal, terutama Harley-Davidson, yang sering digunakan untuk berkeliling Johor. Selain itu, ia memiliki tiga pesawat Gulfstream dan sebuah Boeing 737 yang disimpan di sekitar bandara Johor.

Sultan Ibrahim memiliki kurang dari seperempat atau sekitar 24% saham di U Mobile, salah satu penyedia layanan telepon seluler terbesar di Malaysia. Ia juga memiliki tanah di Singapura senilai USD4 juta atau setara Rp63 miliar.