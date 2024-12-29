Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

4 Tips Cuan Kelola Bonus Akhir Tahun, Yuk Dicoba!

Adinda Ayu Larasati , Jurnalis-Minggu, 29 Desember 2024 |20:03 WIB
4 Tips Cuan Kelola Bonus Akhir Tahun, Yuk Dicoba!
Tips Cuan Kelola Bonus Akhir Tahun. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Bonus akhir tahun bisa menjadi momen tepat bagi Gen Z untuk memulai investasi. Alih-alih digunakan belanja dan liburan, investasi menjadi pilihan menabung dengan aset yang akan bernilai tinggi di masa depan.

Gen Z sering menganggap investasi rumit dan berisiko. Tetapi dengan adanya perkembangan teknologi dan akses informasi, hal ini menjadi peluang untuk mulai mempersiapkan masa depan dengan finansial yang lebih baik.

Berikut 4 tips praktis memulai investasi, dikutip dari Instagram Layanan Konsumen dan Pengaduan OJK, Minggu (29/12/2024).

1. Mulai dari nominal kecil

Banyak orang berpikir bahwa investasi hanya untuk mereka yang memiliki uang dengan nominal besar. Padahal, saat ini banyak platform investasi yang memungkinkan kamu memulai hanya dengan Rp10 ribu atau Rp50 ribu.

Kamu bisa mencoba platform yang memiliki risiko rendah dan modal awal terjangkau. Hal ini bisa memberikan kesempatan untuk belajar dan berlatih membangun kebiasaan berinvestasi tanpa merasa terbebani.

2. Diversifikasi portofolio

Diversifikasi adalah strategi untuk mengurangi risiko dengan menyebar dana ke berbagai jenis investasi atau meningkatkan keuntungan dengan cara yang beragam, seperti saham, obligasi, dan komoditas.

Dengan startegi ini, kamu bisa mengurangi risiko kehilangan seluruh dana jika salah satu investasi mengalami kerugian. Diversifikasi dapat membantu menjaga keseimbangan dan keamanan portofolio investasi.

3. Pahami risiko dan keuntungan

Setiap jenis investasi memiliki risiko dan tingkat keuntungan yang berbeda. Sebelum memilih instrumen, pastikan kamu memahami karakteristiknya yang berbeda. Deposito cocok untuk pemula dengan risiko rendah dan keuntungan kecil. Saham ideal untuk jangka panjang dengan risiko tinggi dan potensi keuntungan besar. Serta Cryptocurrency dengan volatilitas yang tinggi dan membutuhkan pemahaman mendalam sebelum memulai.

Halaman:
1 2
