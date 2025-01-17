Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

DJP Klaim Sistem Coretax Tak Lagi Bermasalah

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 17 Januari 2025 |21:12 WIB
JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyatakan atas kendala-kendala yang terjadi dalam penggunaan fitur layanan Coretax DJP, telah dilakukan perbaikan. 


1.    Perbaiki Seluruh Kendala


Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti mengatakan, pihaknya juga telah mengidentifikasi dan memperbaiki seluruh kendala yang ada, baik untuk kepentingan eksternal maupun internal DJP. 

“Sampai saat ini, seluruh kendala yang teridentifikasi telah berhasil diperbaiki yang meliputi proses bisnis pendaftaran, pembayaran, layanan perpajakan, SPT, dan Document Management System,” ungkap Dwi kepada MNC Portal, Jumat (17/1/2025).


2.    Informasi Perpajakan


Dwi melanjutkan, DJP berkomitmen untuk terus melakukan upaya yang diperlukan agar Pemerintah memiliki sisten informasi perpajakan yang maju akan segera terwujud.

 

Halaman:
1 2
