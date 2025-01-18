Daftar Pinjol Resmi OJK yang Gampang di ACC Terbaru Januari 2025

JAKARTA - Daftar pinjol resmi OJK yang gampang di ACC terbaru Januari 2025. Jasa pinjaman online (Pinjol) merupakan jasa yang lumrah digunakan diberbagai kalangan masyarakat. Namun, tidak semua jasa pinjol mengantongi izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga bisa saja masyarakat malah menggunakan jasa pinjol ilegal.

Jasa pinjol ilegal umumnya mempunyai iming-iming untuk menjebak masyarakat, dari iming-iming bunga yang rendah, kecepatan pencairan pinjaman, hanya membutuhkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai syaratnya, dan yang paling disorot oleh masyarakat adalah pengajuan peminjaman yang sudah pasti disetujui.

Namun, dibalik mudahnya penyetujuan pinjaman, pinjol ilegal menyimpan banyak malapetaka yang akan dibebankan kepada peminjam nantinya, sebab pinjol ilegal umumnya tidak aman untuk menyimpan data pribadi, sehingga bisa saja terjadi kebocoran atau peretasan data pribadi peminjam yang nantinya malah akan disebarluaskan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Berikut ini adalah daftar pinjol resmi OJK yang gampang di ACC terbaru Januari 2025.

1. Kredit Pintar – PT Kredit Pintar Indonesia

Kredit Pintar merupakan salah satu aplikasi pinjaman online yang terdaftar dan diawasi oleh OJK. Kredit Pintar dikenal memiliki proses persetujuan yang relatif cepat dan mudah. Kredit Pintar menawarkan suku bunga yang tergolong lebih kompetitif, menawarkan pinjaman mulai dari Rp2 juta hingga Rp10 juta dengan jangka waktu pengembalian 6-12 bulan dan bunga dimulai dari 0,83% per bulan.

2. Akulaku – PT Akulaku Finance Indonesia

Akulaku memang sudah dikenal sebagai platform pinjaman online yang cukup mudah diakses dan disetujui. Terlebih Akulaku juga sudah terdaftar di OJK dan menawarkan suku bunga yang relatif lebih rendah kepada peminjam, dimulai dari 0,88% per bulan. Selain itu, Akulaku juga menawarkan fleksibilitas periode pengembalian dengan jangka waktu sampai 6 hingga 12 bulan.

3. Kredivo – PT Kredivo Finance Indonesia

Selanjutnya adalah Kredivo. Kredivo merupakan platform pinjol yang lumayan sering digunakan publik dikarenakan banyak keunggulannya salah satunya adalah mudah untuk mendapatkan persetujuan peminjaman. Kredivo menghadirkan limit pinjaman maksimal hingga 30 juta dan jangka waktu pengembalian hingga 12 bulan.

4. Tunaiku - PT Bank Amar Indonesia Tbk

Tunaiku merupakan produk pinjaman online yang diciptakan oleh Amar Bank. Jika dibandingkan dengan jasa pinjol sebelumnya, tingkat bunga Tunaiku relatif lebih tinggi yaitu dimulai dari 1% per bulannya. Tunaiku juga menjadi pilihan yang menarik karena mudahnya proses penyetujuan dan pinjaman dapat diajukan dari Rp2 juta hingga Rp10 juta dengan jangka waktu pengembalian 6 hingga 12 bulan.

5. Dana Cepat

Dana Cepat menawarkan banyak keunggulan, salah satunya adalah kecepatan pencairan dana. Dana Cepat menawarkan suku bunga yang kompetitif yang dimulai dari 0,9% per bulannya. Selain itu, Dana Cepat menawarkan pinjaman sekitar Rp2 juta hingga Rp10 juta dengan jangka waktu pengembalian 6 hingga 12 bulan.

Dengan mengetahui daftar pinjol resmi yang mudah di ACC, diharapkan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan finansial dengan aman dan dapat lebih bijak dalam memilih layanan pinjaman online yang terpercaya.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)