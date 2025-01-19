Bank Tanah Siapkan Lahan Dapur Makan Bergizi Gratis di 11 Lokasi

JAKARTA - Badan Bank Tanah menyiapkan lahan untuk dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG). Lahan yang disiapkan di 11 lokasi yang tersebar seluruh Indonesia dengan luas masing-masing hingga 500 hektare (ha).

1. Persiapan Bank Tanah

Deputi Bidang Pemanfaatan Tanah dan Kerja Sama Usaha, Hakiki Sudrajat menjelaskan, lahan untuk dapur program MBG merupakan inisiatif Bank Tanah untuk mendukung program prioritas Presiden Prabowo. Lahan tersebut siap digunakan bila Badan Gizi mau menggunakannya.

"Dapur inisiatif dari kami saat ini 11 lokasi mungkin bisa meningkat nantinya di beberapa lokasi seperti Sumatera Utara. Untuk kebutuhan (dapur) nanti dikoordinasikan karena melihat kebutuhan seperti sekolahnya dan lainnya," ujarnya.

2. 11 lokasi lahan dapur program MBG, di antaranya:

1. Batubara, Sumut

2. Solok, Sumbar

3. Bangka Belitung

4. Cianjur

5. Kendal

6. Brebes

7. Lombok Utara, NTB

8. Poso, Sulteng

9. Purwakarta

10 dan 11. Dua lokasi di Penajam Paser Utara, Kaltim.

3. Kantor Komunikasi Kepresidenan

Sementara itu, Jubir Kantor Komunikasi Kepresidenan, Dedek Prayudi mendorong Badan Bank Tanah untuk menyiapkan lahan dalam mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto, salah satunya Makan Bergizi Gratis. Pasalnya, sampai 2029 nanti akan dibangun 5.000 dapur sehat untuk Makan Bergizi Gratis,

"Kebutuhan untuk dapur itu 20 x 20. Luasan itu untuk kumpulkan bahan baku, masak sampai penyimpanan. Per hari ini ada 220 dapur, di April sudah ada 937 dapur dan akhir 2025 ada 5.000 dan 2029 sudah 30.000. Jadi kebutuhannya banyak sekali," ujarnya.

"Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan Bank Banah segera direalisasikan lahannya," sambungnya.