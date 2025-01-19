Begini Cara Mudah Klaim Saldo DANA Kaget Gratis Rp150.000 Hari Ini

Begini Cara Mudah Klaim Saldo DANA Kaget Gratis Rp150.000 Hari Ini. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Begini cara mudah klaim saldo DANA kaget gratis Rp150.000 hari ini. DANA kaget menjadi fitur di aplikasi DANA yang memungkinkan seseorang membagikan saldo ke teman, keluarga, atau bahkan grup secara acak.

Pengguna bisa menentukan jumlah saldo yang akan dibagikan, lalu membuat link DANA kaget. Siapa pun yang mengakses link tersebut bisa klaim saldo dengan nominal yang bervariasi, tergantung keberuntungan mereka.

Dilansir dari berbagai sumber pada Sabtu (18/1/2025), Okezone telah merangkum cara mudah klaim saldo DANA kaget, sebagai berikut.

Langkah-langkah Klaim Saldo DANA Kaget

Link DANA kaget terbuka untuk semua pengguna aplikasi DANA yang memiliki akun aktif. Baik pengguna baru yang baru saja mendaftar atau pengguna lama yang ingin mendapatkan keuntungan lebih, tetap bisa memanfaatkan link ini untuk mendapatkan saldo gratis.

Download aplikasi DANA di App Store atau Play Store.

Lakukan pendaftaran akun DANA hingga proses berhasil atau terverifikasi.

Anda dapat dengan cepat dan mudah mendapatkan link terbaru dari pihak DANA melalui berbagai akun media sosial seperti Instagram, WhatsApp, dan grup Telegram.