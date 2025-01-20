Ini Cara BNI Berdayakan PMI di Hong Kong Lewat Program Pelatihan

JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI berkomitmen menyejahterakan para Pekerja Migran Indonesia (PMI), salah satunya melalui program kelas kecantikan yang diselenggarakan BNI Hong Kong.



Melalui pengembangan skill PMI dan diaspora, BNI berperan aktif dalam mendorong terciptanya peluang kerja baru, memperkenalkan budaya Indonesia secara global sebagai motor penggerak ekonomi berkelanjutan.



1. Jaring Anggota



Direktur BNI Remittance Hong Kong Indra Kusuma mengungkapkan, layanan perbankan BNI juga dimanfaatkan komunitas Beauty Class binaan BNI Hong Kong kepada perempuan PMI sejak 2019 dan telah menjaring sedikitnya 82 PMI sebagai anggotanya.



“Melalui kelas-kelas keterampilan yang disediakan BNI diharapkan PMI bisa mempunyai modal, tidak hanya uang tapi juga keterampilan sebagai bekal berwirausaha di tanah air,” ujarnya.



2. Buka Wawasan PMI



Indra menjelaskan, Beauty Class BNI membantu membuka wawasan PMI di Hong Kong untuk menambah penghasilan dari industri kecantikan. Beauty Class BNI juga sempat bekerja sama dengan salah satu brand kosmetik tanah air. Melalui pelatihan di kelas kecantikan, mereka diajarkan bagaimana merias dengan benar, mengenal alat-alat make up dan mengaplikasikannya.

“Keterampilan ini akan menjadi modal bagi PMI untuk bisa berwirausaha dan menghasilkan pundi-pundi rupiah sehingga mereka bisa mandiri secara finansial,” kata Indra.