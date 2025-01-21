Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Prabowo Setujui Anggaran IKN Rp48 Triliun untuk 5 Tahun

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 21 Januari 2025 |19:11 WIB
Prabowo Setujui Anggaran IKN Rp48 Triliun untuk 5 Tahun
Anggaran IKN Nusantara (Foto: Okezone)
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyetujui alokasi anggaran sebesar Rp48,8 triliun untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam 5 tahun mendatang. Anggaran tersebut akan digunakan untuk membangun fasilitas yudikatif hingga legislatif.


1.    Anggaran Rp48,8 Triliun


Hal itu disampaikan Menko bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono usai bertemu Presiden Prabowo bersama Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait di Istana Negara, Jakarta, Selasa (21/1/2025).

“Di tahap kedua 2025 hingga 2029 dan tadi Presiden Prabowo sudah menyampaikan dan menegaskan bahwa sudah di approve anggaran untuk kelanjutan pembangunan IKN itu Rp48,8 Triliun untuk 5 tahun ke depan,” kata AHY saat konferensi pers.


2.    Otorita IKN


Dia menjelaskan anggaran itu akan dialokasikan kepada Otorita IKN untuk menyelesaikan proyek pembangunan fasilitas, gedung parlemen untuk legislatif dan fasilitas untuk yudikatif.

 

