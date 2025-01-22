Apakah Utang Pinjol Dianggap Lunas jika Meninggal Dunia? Ini Penjelasan dari Kacamata Hukum Perdata

JAKARTA - Apakah utang pinjol dianggap lunas jika meninggal dunia? Pada dasarnya utang pinjol tidak serta merta dianggap lunas atau hangus meski debitur telah meninggal dunia.

Ketika melakukan pinjaman, biasanya pihak pinjaman online akan menetapkan sejumlah kontrak atau perjanjian hingga debitur melunasi hutangnya. Dalam aturan ini umumnya akan ada aturan terkait apabila pihak yang bersangkutan meninggal dunia.



1. Hukum Perdata Tentang Pewarisan Utang



Jika melihat dari sisi hukum, apabila orang yang berhutang meninggal dunia maka utang tersebut akan diwariskan ke ahli waris mereka.Ini didasarkan pada ketentuan hukum perdata Pasal 833 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dalam pasal tersebut dinyatakan jika para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal.

Apabila ahli waris menolak untuk melunasi hutang tersebut, maka akan dianggap tidak pernah menjadi ahli waris, menurut Pasal 1058 KUH Perdata.

2. Pengajuan Keringanan Utang oleh Ahli Waris



Namun disini, ahli waris bisa saja mengajukan keringanan atau penghapusan utang jika dari pihak Pinjol mengizinkannya.

Pengajuan keringanan dan pemutihan ini tentu harus memenuhi sejumlah persyaratan, dimana salah satunya adalah pihak yang berhutang tidak meninggalkan warisan apapun selain hutangnya tersebut.

Meski begitu, ada juga pinjol yang tidak menerapkan aturan keringanan dan pemutihan bagi ahli waris debitur. Sehingga, ini akan kembali lagi pada perjanjian awal.