Prabowo: Kita Tak Akan Impor Beras, Jagung dan Garam Lagi di 2025

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyatakan dirinya tidak akan melakukan impor beras, jagung dan garam pada tahun 2025.



"Dan saya berterima kasih kepada jajaran menteri-menteri yang telah melaporkan kepada saya tahun 2025 ini kita tidak akan impor beras lagi, tidak akan impor jagung lagi, tidak akan impor garam lagi," kata Prabowo dalam arahannya pada Sidang Kabinet Paripurna, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (22/1/2025).



1. Tak Lagi Impor



Karena tidak lagi impor, Prabowo meyakini bahwa target swasembada pangan akan bisa tercapai akhir tahun 2025 atau paling lambat awal tahun 2026.



"Artinya target yang saya berikan kepada kabinet bahwa Indonesia kita harus swasembada dalam waktu 4 tahun Alhamdulillah target itu bisa kita capai akhir 2025 paling lambat awal 2026," jelasnya.