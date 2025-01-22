Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Apakah Ketua RT dan RW Mendapat Gaji? Segini Besarannya

Rizky Darmawan , Jurnalis-Rabu, 22 Januari 2025 |22:05 WIB
Apakah Ketua RT dan RW Mendapat Gaji? Segini Besarannya
Apakah Ketua RT dan RW Mendapat Gaji? Segini Besarannya. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Apakah Ketua RT dan RW mendapat gaji? Mengingat kedua jabatan di tingkat desa itu termasuk dalam lembaga pemerintah.

Rukun Tetangga (RT) adalah perangkat pemerintah yang menghimpun beberapa Kepala Keluarga atau KK di setiap Desa/Kelurahan. Sementara Rukun Warga (RW) adalah perhimpunan dari beberapa kelompok RT di suatu Desa/ Kelurahan.

Setiap RT memiliki satu ketua, begitupun setiap RW yang ada di desa. Meski kedua jabatan tersebut erat kaitannya dengan masyarakat, masih banyak yang belum tahu jika sebenarnya baik Ketua RT maupun RW ternyata mendapat gaji.

Bahkan gaji Ketua RT dan RW kabarnya akan dibuat kebijakan standarnya di tahun 2025 ini. Aturan tersebut dibuat dengan tujuan meningkatkan profesionalisme.

Besar Gaji Ketua RT dan RW di Setiap Daerah

Besar gaji Ketua RT dan RW pada dasarnya sudah diatur dalam aturan Provinsi atau Kabupaten di setiap daerah. Membuat besaran gaji RT dan RW di setiap wilayah akan berbeda-beda.

Contohnya seperti di Jakarta, gaji perangkat desa itu diatur dalam Keputusan Gubernur Provinsi Daerah DKI Jakarta Nomor 1674 Tahun 2018. Nominal gaji Ketua RT dan RW sendiri kala itu mencapai Rp 2 juta hingga Rp4 juta.

Besaran gaji itu kurang lebih hampir sama dengan besaran gaji Ketua RT dan RW di Surabaya dan Yogyakarta yang mencapai Rp 3 hingga 4 juta.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/65/3177779//gaji-t6MO_large.jpeg
Daftar Profesi Bergaji Tinggi yang Cocok untuk Fresh Graduate
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/624/3177773//gaji-cOp7_large.jpeg
Apakah Asal Universitas Mempengaruhi Gaji Pertama Fresh Graduate?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/622/3172149//rupiah-c6bl_large.jpg
Daftar 8 Profesi dengan Gaji Terbesar di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/612/3171965//kate-39LQ_large.jpg
Benarkah Kate Middleton Dapat Gaji dari Kerajaan Inggris?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/320/3171617//bsu-eh9V_large.jpg
Menanti Nasib BSU 2025, Dilanjutkan atau Tidak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/320/3171089//presiden_prabowo-dQIC_large.jpg
Prabowo Ungkap Alasan Naikkan Gaji ASN hingga Pejabat Negara 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement