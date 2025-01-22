Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ternyata Segini Harta Kekayaan Seskab Mayor Teddy di LHKPN, Tak Punya Utang

Rayhan Ramdhani , Jurnalis-Rabu, 22 Januari 2025 |19:27 WIB
Ternyata Segini Harta Kekayaan Seskab Mayor Teddy di LHKPN, Tak Punya Utang
Ternyata Segini Harta Kekayaan Seskab Mayor Teddy di LHKPN, Tak Punya Utang. (Foto: Okezone.com/Mayor Teddy)
A
A
A

JAKARTA – Ternyata segini harta kekayaan Seskab Mayor Teddy di LHKPN, tak punya utang. Sekretaris Kabinet (Seskab) Mayor Teddy Indra Wijaya merupakan salah satu pejabat Kabinet Merah Putih yang telah menyampaikan laporan harta kekayaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 15 Januari 2025.

Berdasarkan informasi dari situs resmi e-LHKPN, Mayor Teddy melaporkan total harta kekayaannya sebagai Seskab senilai Rp15,3 miliar. Aset ini meliputi Rp8,2 miliar dalam bentuk tanah dan bangunan serta Rp1,3 miliar untuk alat transportasi.

Dalam laporan LHKPN yang dapat diakses melalui laman e-lhkpn.kpk.go.id, Mayor Teddy tercatat memiliki lima aset properti berupa tanah dan bangunan serta tiga kendaraan bermotor.

Selain itu, dia juga melaporkan kepemilikan aset bergerak lainnya senilai Rp4,68 miliar, dan kas atau setara kas yang mencapai Rp1,17 miliar.

Berikut adalah rincian harta kekayaan Mayor Teddy:

A. Tanah dan Bangunan


Sebidang tanah beserta bangunan di Sragen, diperoleh melalui hibah dengan akta, senilai Rp600 juta.

Tanah seluas 3.560 m² di Sragen, juga hasil hibah dengan akta, bernilai Rp1,3 miliar.

Tanah dengan luas 2.586 m² di Minahasa, hasil hibah dengan akta, bernilai Rp 975 juta.

Tanah dan bangunan di Bekasi, diperoleh melalui hibah dengan akta, senilai Rp3,5 miliar.

Tanah dan bangunan lainnya di Bekasi, dibeli dari hasil usaha pribadi, dengan nilai Rp1,8 miliar.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/337/3158302//seskab_teddy_indra_wijaya_bersama_menteri_imipas_agus_andrianto-JTI0_large.jpg
Seskab Teddy Bertemu Menteri Imipas, Apa yang Dibahas?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/28/320/3150988//seskab-2tVh_large.jpg
Seskab Teddy Ungkap Hasil Negosiasi Tarif Trump: Indonesia-AS Sepakat Win-Win Solution
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/337/3144717//presiden_prabowo_dan_kapolri_jenderal_listyo-ot6L_large.jpg
Seskab Teddy Bantah Isu Kapolri Diganti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/13/455/3122221//maruli-m2g0_large.jpg
Harta Kekayaan KSAD Maruli Simanjuntak yang Komentar soal Percepatan Kenaikan Pangkat Letkol Teddy
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/10/320/3121112//teddy-UnEs_large.jpeg
Mengintip Kisaran Gaji Mayor Teddy Usai Naik Pangkat Jadi Letkol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/10/337/3121152//tni-0iQn_large.jpg
Panglima TNI Pastikan Prajurit Aktif di Kementerian Harus Pensiun Dini, Termasuk Letkol Teddy?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement