Harta Kekayaan Mayor Teddy Rp15,3 Miliar Tanpa Utang, Punya Rumah di Bekasi Rp3,5 Miliar

JAKARTA - Harta kekayaan Sekretaris Kabinet (Seskab) Mayor Teddy Indra Wijaya berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang sudah diserahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebagai pejabat baru di Kabinet Merah Putih, Mayor Teddy mempunyai harta kekayaan Rp15.380.000.000 atau Rp15,3 miliar.



Harta kekayaan Mayor Teddy Rp15,3 milar terdiri dari tanah dan bangunan, alat transportasi, harta bergerak lainnya, kas dan setara kas serta tidak mempunyai utang. LHKPN ini dilaporkan pada 31 Desember 2024.



1. Harta Kekayaan Mayor Teddy



Mayor Teddy mempunyai harta kekayaan Rp15,3 miliar yang terdiri dari tanah dan bangunan senilai Rp8,2 miliar yang tersebar di Sragen, Minahasa hingga Bekasi. Bahkan di Bekasi, nilai tanah dan bangunannya mencapai Rp3,5 miliar.



Rincian Tanah dan Bangunan

1. Tanah dan Bangunan seluas 578 m2/90 m2 di Kabupaten/Kota Sragen, Hibah dengan Akta Rp600.000.000

2. Tanah seluas 3.560 m2 di Kabupaten/Kota Sragen, Hibah dengan akta Rp1.325.000.000

3. Tanah seluas 2.586 m2 di Kabupaten/Kota Minahasa, Hibah dengan Akta Rp975.000.000

4. Tanah dan bangunan seluas 300m2/300 m2 di Kabupaten/Kota Bekasi, Hibah dengan Akta Rp3.500.000.000

5. Tanah dan bangunan seluas 300m2/25 m2 di Kabupaten/Kota Bekasi, hasil sendiri Rp1.800.000.000



2. Alat Transportasi dan Kas Setara Kas



Mayor Teddy mempunyai alat transportasi dan mesin senilai Rp1,33 miliar yang terdiri dari Mobil Toyota Jeep LC HDTP Tahun 2014, Hasil sendiri Rp800.000.000, Mobil Toyota Fortuner tahun 2015, hasil sendiri Rp350.000.000 dan Mobil Honda CRV tahun 2010, hasil sendiri Rp180.000.000.



Selain itu, Mayor Teddy mempunyai harta bergerak lainnya Rp4,68 miliar, kas dan setara kas Rp1,17 miliar.



3. Mayor Teddy Tercatat Tak Punya Utang



Dalam LHKPN ini, Mayor Teddy tercatat tidak mempunyai utang. Dengan demikian total kekayaan Mayor Teddy mencapai Rp15.380.000.000 atau Rp15,3 miliar.



(Dani Jumadil Akhir)