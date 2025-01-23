Masih Ditemukan Harga Gabah di Bawah HPP, Bulog Terus Diminta Serap Gabah Petani

JAKARTA - Perum Bulog diminta terus aktif menyerap gabah dari hasil petani. Pemerintah juga sudah menetapkan HPP harga gabah Rp6.500 per kilogram (kg) yang sudah berlaku sejak 15 Januari 2025.

1. Menko Pangan



Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan mengatakan bahwa telah menyetujui Bulog, harus membeli sebanyak 3 juta ton selama panen raya 2025.



”Sebanyak 3 juta ton harus diserap dalam bentuk beras. Kalau gabah tentu lebih banyak lagi,” kata Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan dikutip Kamis (23/1/2025).



2. Bulog Harus Aktif Serap Gabah Petani

Bulog didorong untuk menyerap atau membeli gabah petani dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang telah ditetapkan pemerintah sebesar Rp6.500 per kilogram (Kg). Apalagi di beberapa daerah harga gabah masih di bawah HPP.

Mengutip data harga gabah kering panen (GKP) masih di bawah Rp6.500 per kg di seluruh Indonesia. Di Aceh, harga gabah berkisar Rp5.800-Rp6.300 atau rata-rata Rp6.000 per kg. Kemudian di Bengkulu juga harganya Rp6.000, Jambi dikisaran Rp4.800 sampai Rp5.500 per kg.