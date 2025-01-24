Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Ditutup Melemah 0,92% ke Level 7.166 Jelang Libur Panjang

Jum'at, 24 Januari 2025 |16:50 WIB
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 0,92% atau 66,58 poin ke level 7.166 pada penutupan perdagangan hari ini, Jumat (24/1/2025).

1. Konsolidasi Saham

Sepanjang perdagangan hari ini, total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 26,01 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp12,94 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 1,18 juta kali. Adapun, sebanyak 354 saham harganya terkoreksi, 213 saham harganya naik dan 243 saham lainnya stagnan.

Sektor teknologi turun 2,07 persen, sektor infrastruktur turun 1,43 persen, sektor keuangan turun 0,90 persen, sektor bahan baku turun 0,77 persen, sektor industri turun 0,56 persen, sektor energi turun 0,52 persen, sektor kesehatan turun 0,30 persen, sektor siklikal turun 0,23 persen dan sektor transportasi turun 0,01 persen. Sedangkan sektor properti menguat 2,24 persen dan sektor non siklikal naik 0,49 persen. 

2. Top Gainers

Adapun, tiga saham yang menempati posisi top gainers yaitu PT Golden Flower Tbk (POLU) naik 24,63 persen ke Rp2.530, PT Lini Imaji Kreasi Ekosistem Tbk (FUTR) naik 23,16 persen ke Rp117 dan PT Homeco Victoria Makmur Tbk (LIVE) naik 18,72 persen ke Rp222.

 

1 2
Telusuri berita finance lainnya
