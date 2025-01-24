Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Erick Thohir Pastikan Hasil Revisi UU Bikin BUMN Lebih Sehat

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Jum'at, 24 Januari 2025 |18:13 WIB
Erick Thohir Pastikan Hasil Revisi UU Bikin BUMN Lebih Sehat
Menteri Erick Thohir soal RUU BUMN (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan kondisi perusahaan pelat merah akan lebih sehat, jika Rancangan Undang-undang (RUU) BUMN sudah dirampungkan DPR RI.


1.    Penyehatan BUMN Dicantumkan pada RUU


Skema restrukturisasi alias penyehatan BUMN menjadi salah satu poin yang dicantumkan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) atau perubahan ketiga UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.
“Kemarin kan dari pimpinan Komisi VI sudah ada poin-poinnya a, b, c, d, e. Nah kalau kami ya menyambut karena salah satunya di situ ada poin restrukturisasi,” ujar Erick saat ditemui di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Jumat (24/1/2025).

2. RUU Bisa Bikin Sehat BUMN


Pengelolaan perseroan belum maksimal, termasuk soal penutupan BUMN yang memerlukan waktu yang cukup panjang. Sehingga perubahan atas regulasi perusahaan perlu dilakukan.

Erick yakin, rampungnya RUU bisa bikin sehat BUMN hingga meringkas waktu atau proses penutupan perseroan. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/320/3171143/erick_thohir-CmGD_large.png
Dony Oskaria Sebut Erick Thohir Legenda BUMN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/320/3171124/erick_thohir-tbAO_large.jpg
Pamit dari Kementerian BUMN, Ini Kata-Kata Terakhir Erick Thohir 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/320/3171112/erick_thohir-yWPm_large.jpg
Penuh Haru, Erick Thohir Menangis saat Pamit dari Kementerian BUMN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/320/3153817/erick_thohir-gspW_large.png
Alasan Erick Thohir Tunjuk Mayjen TNI Ahmad Rizal Jadi Dirut Bulog
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/26/320/3150474/prabowo_subianto-imVT_large.jpg
Orang RI Habiskan Rp150 Triliun Berobat ke Luar Negeri, Erick Thohir Siap Perluas KEK Kesehatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/320/3144672/erick_thohir-iq0A_large.jpg
Erick Thohir Bantah Mundur dari Menteri BUMN: Orang Lagi Enak-enaknya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement