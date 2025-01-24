Booming Kecantikan, Pendapatan Sociolla Meningkat 50%

JAKARTA - Booming industri kecantikan ikut mengerek pendapatan Sociolla. Omnichannel retailer kecantikan ini mampu mencatatkan pendapatan yang terus bertumbuh dari tahun ke tahun.

Pada tahun 2024, pendapatan Sociolla meningkat hingga 50% dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2023). "Kondisi ini mencerminkan pertumbuhan yang konsisten dan keberhasilan strategi bisnis yang dijalankan," ujar Co-Founder & CEO Social Bella Christopher Madiam dalam keterangannya, di Jakarta, Jumat (24/1/2025).

1. Bawa Merek Lokal ke Pasar Internasional

Christopher menilik balik pada 2020, momen di mana Sociolla mampu memperluas operasionalnya ke Vietnam, membawa merek lokal Indonesia ke pasar internasional. Sociolla terus memperkuat posisinya di industri kecantikan global, dengan tetap mempertahankan standar keunggulan dalam layanannya.

"Saya berupaya menjadi mitra tepercaya bagi para beauty enthusiast dan seluruh stakeholder," tambah Christopher.

2. Strategi Sociolla di Era Digital

Di tengah perkembangan digital, Sociolla pun mengambil sejumlah langkah strategis dengan melakukan inovasi. Salah satunya mengintegrasikan pengalaman berbelanja online dan offline yang seamless.

Pendekatan ini dirancang untuk memberikan fleksibilitas dan kenyamanan sesuai kebutuhan, preferensi, dan gaya hidup para beauty enthusiast. "Selain SOCO Beauty App, Sociolla juga memiliki berbagai inisiatif teknologi unggulan," ujarnya.

Insight Factory by SOCO, yang memberikan laporan dan insight terkini untuk membantu mitra brand memahami kebutuhan konsumen, preferensi, dan tren terkini di industri kecantikan.

"Pertumbuhan Sociolla selama satu dekade tidak lepas dari dukungan berbagai pihak, mulai dari para karyawan, mitra brand, stakeholder, dan tentunya pengguna Sociolla.