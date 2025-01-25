Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Cara Beli Diskon Token Listrik 50% Tengah Malam

Rayhan Ramdhani , Jurnalis-Sabtu, 25 Januari 2025 |19:02 WIB
JAKARTA – Cara beli diskon token listrik 50% tengah malam. Mulai Januari 2025, pelanggan listrik prabayar berkesempatan mendapatkan diskon 50% untuk pembelian token listrik, termasuk di jam tengah malam. 
Pembelian token listrik dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja termasuk di tengah malam, melalui aplikasi PLN Mobile atau layanan mobile banking. 
Dengan aplikasi ini, masyarakat tidak perlu repot keluar rumah untuk membeli token di minimarket atau ATM. Token listrik tersedia dalam berbagai nominal, mulai dari Rp20.000, Rp50.000, Rp100.000, hingga Rp1 juta. 
Setiap nominal memberikan jumlah kWh yang berbeda, tergantung pada kapasitas daya listrik di rumah masing-masing, harga token listrik dihitung berdasarkan tarif dasar listrik yang berlaku.

1. Melalui Aplikasi PLN Mobile

- Unduh dan buka aplikasi PLN Mobile di ponsel Anda.
- Pilih menu "Kelistrikan".
- Masukkan nomor ID pelanggan atau nomor meter.
- Pilih opsi "Token dan Pembayaran".
- Pilih nominal token yang diinginkan (misalnya, Rp20.000, Rp50.000, atau lebih) dan klik “Beli”.
- Pilih metode pembayaran yang ingin digunakan (misalnya, transfer bank atau e-wallet).


2. Mobile Banking

- Buka aplikasi mobile banking yang Anda gunakan (seperti myBCA, BRImo, atau lainnya).
- Pilih menu untuk transaksi isi ulang atau voucher.
- Cari opsi untuk PLN Prabayar.
- Masukkan nomor ID pelanggan dan pilih nominal token yang ingin dibeli.
- Lakukan pembayaran sesuai instruksi yang diberikan.

Dengan cara yang mudah, masyarakat bisa membeli token listrik dalam berbagai nominal dan mendapatkan kWh dua kali lipat dari biasanya.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
