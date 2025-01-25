Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Apakah Blacklist OJK Bisa Hilang Sendiri? Ini Penjelasannya

Alifya Amari Poetry , Jurnalis-Sabtu, 25 Januari 2025 |01:46 WIB
Apakah Blacklist OJK Bisa Hilang Sendiri? Ini Penjelasannya
Blacklist OJK (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Apakah blacklist OJK bisa hilang sendiri? Blacklist Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukan riwayat kredit yang buruk. 


Hal ini merupakan suatu dampak dari Kredit Macet yang seringkali menjadi perhatian bagi nasabah, karena mereka yang masuk dalam daftar ini, reputasi keuangannya akan terpengaruh secara signifikan, akses terhadap fasilitas pinjaman yang sangat terbatas, dan mempersulit untuk mendapat pinjaman di masa depan. 


Kredit macet adalah kondisi di mana nasabah gagal memenuhi kewajibannya melunasi  atau tidak bisa membayar pinjaman sesuai dengan perjanjian yang disepakati dengan pihak pemberi pinjaman, seperti bank dan lembaga keuangan lainnya. Lalu, apakah Blacklist OJK bisa hilang sendiri?


Daftar hitam tersebut tidak secara resmi disebut "blacklist", tetapi data tersebut disimpan dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang dikelola oleh OJK dan tidak akan hillang begitu saja tanpa ada tindakan dari nasabah, dilansir dari berbagai sumber.  SLIK sendiri adalah sumber informasi bagi bank dan lembaga keuangan non-bank untuk menentukan kelayakan kredit seseorang sebelum memberikan pinjaman, untuk menghindari nasabah dengan riwayat kredit macet. 


Langkah utama yang harus dilakukan untuk menghapus nama dari daftar hitam OJK antara lain yang dirangkum Okezone, Jumat (24/1/2025):


1.    Melunasi Utang 


Bayar seluruh tunggakan utang kepada bank atau lembaga keuangan terkait.


Ini bisa dilakukan melalui pembayaran penuh atau negosiasi ulang dengan pihak pemberi pinjaman untuk melakukan restrukturisasi utang.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/320/3180349/ojk-ljGL_large.png
OJK Usul Kebijakan Hapus Kredit Macet UMKM Kembali Diberlakukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178491/ojk-btAY_large.jpg
Bos OJK soal Efek Dana Rp200 Triliun Purbaya: Kredit Naik dan Bunga Bank Himbara Turun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/320/3177993/ojk-si4O_large.jpg
Perpres Karbon Baru Terbit, OJK Sebut Bisa Tingkatkan Likuiditas Transaksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/470/3177788/kpr-O6nN_large.jpg
Purbaya Sebut SLIK Hambat KPR, OJK: Bukan Penentu 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/320/3177701/ojk-vkdm_large.jpg
OJK Minta Fintech hingga Bank Berantas Rentenir, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/320/3177699/ojk-ZGSP_large.jpg
OJK: Kerugian Masyarakat Akibat Scam Tembus Rp7 Triliun 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement