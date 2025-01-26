Fakta-Fakta Menteri Terkaya di RI dalam Kabinet Prabowo, Paling Tajir Berharta Rp5,4 Triliun

JAKARTA - Fakta lima menteri terkaya di kabinet Merah Putih. Menteri terkaya dalam kabinet Prabowo-Gibran memiliki kekayaan hingga Rp5,4 triliun.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat sebanyak 58 penyelenggara negara baru di era kabinet Merah Putih telah melaporkan harta kekayaan di Laporan Harta Kekayaan Negara (LHKPN). Nilai harta kekayaan tertinggi dari puluhan pejabat baru itu bernilai Rp5,4 triliun.

“Nah yang paling tinggi dari yang reguler (jumlah 65 orang) yang dulu sudah pernah menyampaikan itu Rp2,6 triliun tapi yang baru diangkat itu (nilai harta tertinggi) Rp5,4 triliun,” kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan.

Berikut adalah fakta lima menteri terkaya di kabinet Prabowo-Gibran yang dilihat berdasarkan LHKPN, Minggu (26/1/2025).

1. Menteri Terkaya

Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana menegaskan telah melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sesuai prosedur dan peraturan. Kekayaan yang dilaporkan Widiyanti senilai Rp5,4 triliun.

"Tanggapannya kami telah melakukan semua itu sesuai prosedur dan peraturan," tegas Widiyanti di Kompleks Istana Kepresidenan.

2. Daftar Menteri Terkaya

- Widiyanti Putri Rp5,43 triliun

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menjadi yang terkaya dengan total harta Rp5,4 triliun. Widiyanti memiliki aset Tanah dan bangunan senilai Rp152.028.275.000, Alat transportasi dan mesin senilai Rp19.463.000.000, Harta bergerak lainnya Rp43.814.169.039, Surat berharga Rp5.075.638.855.071, Kas dan setara kas Rp67.168.797.235 dan Harta lainnya Rp77.719.917.824.

Widiyanti Putri Wardhana tercatat tidak memiliki utang. Dengan demikian total harta kekayaannya adalah sebesar Rp5.435.833.014.169 atau Rp5,4 triliun.

- Sakti Wahyu Trenggono Rp2,66 triliun

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melaporkan kekayaannya sebesar Rp2,6 triliun. Aset yang dilaporkan Trenggono pada 2024 mayoritas berupa 48 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di berbagai kabupaten/kota. Selain itu, Trenggono melaporkan 3 kendaraan yang terdiri dari 1 motor Honda Beat keluaran tahun 2018, mobil mewah Audi RS 5 tahun 2015, dan mobil Mini Cooper S Countryman F60 Minibus tahun 2023.

- Erick Thohir Rp2,31 triliun

Harta kekayaan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mencapai Rp2,3 triliun. Erick Thohir memiliki kas dan setara kas sebesar Rp192,35 miliar, serta harta bergerak lainnya yang senilai Rp28,58 miliar. Selain itu, ia juga memiliki tanah dan bangunan senilai Rp419,67 miliar, yang tersebar di berbagai wilayah seperti Depok, Bekasi, Pasuruan, Bogor, dan Manggarai Barat.

Di samping itu, total surat berharga yang dimilikinya mencapai Rp1,72 triliun. Namun, ia juga memiliki hutang sebesar Rp203,76 miliar, yang perlu diperhitungkan dalam total kekayaannya.

Selain aset-aset tersebut, Erick memiliki alat transportasi dan mesin senilai Rp4,97 miliar. Rincian dari aset ini mencakup 1 unit Mercedes Benz seharga Rp110 juta, 1 unit Mobil Hyundai IONIQ 5 EV seharga Rp862,5 juta, dan 1 unit Hyundai Genesis dengan nilai Rp3,99 miliar.