GoTo Bantah Kabar Bakal Merger dengan Grab

JAKARTA - PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GoTo) membantah terkait kabar akan diakuisisi oleh Grab Holdings Ltd (Grab).



1. Tidak Ada Kesepakatan



Sekretaris Perusahaan GoTo RA Koesoemohadiani menyatakan bahwa tidak ada kesepakatan antara perseroan dengan pihak manapun untuk melakukan transaksi merger sebagaimana telah diberitakan di media massa.



"Perseroan mencatat bahwa berita yang sama juga beredar dari waktu ke waktu di masa lampau dalam beberapa tahun terakhir, dan berita-berita tersebut adalah berdasarkan spekulasi," ujar R A Koesoemohadiani, di Jakarta dikutip Antara Selasa (4/2/2025).



Koesoemohadiani memastikan bahwa dampak kejadian informasi terhadap berita yang beredar di media massa tidak berdampak merugikan terhadap kegiatan operasional dan kelangsungan usaha perseroan.