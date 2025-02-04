Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

GoTo Bantah Kabar Bakal Merger dengan Grab

Taufik Fajar , Jurnalis-Selasa, 04 Februari 2025 |21:58 WIB
GoTo Bantah Kabar Bakal Merger dengan Grab
Grab dan GOTO Bakal Merger (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GoTo) membantah terkait kabar akan diakuisisi oleh Grab Holdings Ltd (Grab).


1.  Tidak Ada Kesepakatan


Sekretaris Perusahaan GoTo RA Koesoemohadiani menyatakan bahwa tidak ada kesepakatan antara perseroan dengan pihak manapun untuk melakukan transaksi merger sebagaimana telah diberitakan di media massa.


"Perseroan mencatat bahwa berita yang sama juga beredar dari waktu ke waktu di masa lampau dalam beberapa tahun terakhir, dan berita-berita tersebut adalah berdasarkan spekulasi," ujar R A Koesoemohadiani, di Jakarta dikutip Antara Selasa (4/2/2025).


Koesoemohadiani memastikan bahwa dampak kejadian informasi terhadap berita yang beredar di media massa tidak berdampak merugikan terhadap kegiatan operasional dan kelangsungan usaha perseroan.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/320/3182196/hadi-AZdK_large.jpg
Istana Ungkap Merger GoTo dan Grab, Libatkan Danantara 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/278/3180138/goto-3xdT_large.jpg
GOTO Raup Pendapatan Rp13,2 Triliun di Kuartal III-2025, Rugi Bersih Turun Jadi Rp775,5 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/320/3167505/gaji_bulanan_ojek_online-EXD6_large.jpg
Berapa Kisaran Gaji dan Penghasilan Driver Ojol Sebulan? Ternyata Segini Jumlahnya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/02/320/3167167/ojol-Q4RX_large.jpg
Gojek Buka Suara soal Perwakilan Ojol yang Bertemu Gibran: Mitra Aktif sejak 2015
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/320/3166190/driver_ojek_online_meninggal-t30n_large.jpg
Gojek Berduka atas Pengemudi Ojol Meninggal Terlindas Rantis Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/16/320/3147690/mitra_gojek-cKu3_large.JPG
Beri Penghargaan ke 40 Mitra Gojek, Ini Pesan Bos GoTo
Telusuri berita finance lainnya
