Kisah Menarik UMKM Pencipta Obat Hewan Peliharaan

TANGERANG - Produk desinfektan yang dipercaya dokter hewan, Techno De akhirnya juga berkesempatan untuk meramaikan jajaran pelaku usaha lokal di BRI UMKM EXPO(RT) 2025.



1. Produk Didesain untuk Hewan



Founder Techno De, Novi mengungkapkan bahwa produknya ini memang didesain untuk hewan peliharaan di dalam rumah karena untuk menjaga si anabul baik kucing dan anjing dan si pemilik karena ramah lingkungan.

Bahan yang dipakai Techno De Disinfectant for Pet Care ini mengandung Hypochlorous Acid (HOCl) 0,02 persen yang secara natural diproduksi oleh sel darah putih untuk melawan kuman dan penyakit yang akan masuk ke dalam tubuh.

"Jadi ini tuh develop awalnya karena kita pengen banget nyiptain yang ramah lingkungan. Untuk Anabul (hewan), jadi aman untuk Anabul sama juga untuk pemiliknya. Jadi kita develop awalnya tuh yang ini. Ini tuh bahannya HOCl," ungkap Novi kepada iNews Media Group dalam BRI UMKM EXPO(RT) 2025, Sabtu (1/2/2025).

Menurut Novi yang lulusan Universitas Padjajaran itu, desinfektan berbentuk spray ini bukan hanya untuk mengatasi jamur pada hewan, tetapi bisa juga untuk mempercepat penyembuhan luka setelah steril.