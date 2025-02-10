Iwapi Dukung Makan Bergizi Gratis demi Target Ekonomi 8%

JAKARTA - Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-50 pada hari ini, Senin (10/2/2025). Dalam perayaannya, IWAPI menggelar program Makan Bergizi Gratis serentak di seluruh Indonesia.

1. Ada 66 Ribu Paket



Opening ceremony Makan Bergizi Gratis diselenggarakan di SMKN 28, Cilandak Barat, Jakarta Selatan. Ketua Umum IWAPI, Ir. Nita Yudi, MBA menyebut ada 66 ribu paket nasi box yang dibagikan di 388 titik di Indonesia dan bahkan Malaysia.



"Hari ini kita merayakan hari ulang tahun untuk mensyukuri yang telah diberikan Allah SWT yaitu dengan berbagi, memberikan makanan bergizi ditambah dengan penanaman pohon agar lingkungan menjadi lebih baik," kata Nita.



"Kami melakukannya serentak, bahkan dengan perwakilan di Malaysia, yang tadinya kami berharap hanya 50 titik, ternyata menjadi 388 titik seluruh Indonesia-Malaysia, kemudian tadinya berharap hanya 50 ribu box, ternyata menjadi 66 ribu," lanjutnya.



2. Sebagai Wujud Syukur

Nita menyebut dipilihnya program Makan Bergizi Gratis sebagai wujud syukur atas eksistensi IWAPI selama ini karena selaras dengan program yang tengah digalakkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.