Nasib Program Bansos Usai Prabowo Perintahkan Efisiensi Anggaran

JAKARTA - Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin memastikan efisiensi anggaran tak akan memotong anggaran untuk bantuan sosial (bansos).

“Kami tegaskan tidak ada pemotongan anggaran untuk bantuan sosial. Efisiensi tidak mengurangi kinerja kita,” ujar Cak Imin dalam keterangannya, Selasa (11/2/2025).

1. Dukung Penuh Efisiensi Anggaran

Selain itu, kata Cak Imin, seluruh kementerian di bawah Kemenko PM siap melakukan penyesuaian, mendukung penuh, dan melaksanakan perintah efisiensi dari pemerintah demi kemaslahatan bangsa.

2. Bansos Akan Semakin Efektif

Sementara itu, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memastikan program perlindungan sosial akan semakin efektif dengan penggunaan Data Terpadu Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang sudah mencapai tahap finalisasi. Dengan basis data ini, bantuan sosial akan tepat sasaran.