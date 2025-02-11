Soal Danantara, Ketum Kadin Sebut Delegasi Inggris Tertarik Kerja Sama Infrastruktur

JAKARTA - Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia, Anindya Bakrie mengungkapkan bahwa delegasi Duta Besar Inggris Raya untuk Indonesia tertarik untuk kerja sama di bidang infrastruktur.



1. Inggris Kerja Sama Infrastruktur



Menurut Anindya, Inggris tertarik dengan kerja sama infrastruktur tersebut pasca Indonesia menginisiasi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara.

“Sehingga dari Britania Raya yang terkenal dengan dana pensiunnya, mutual fundsnya yang ada di stock exchange London bisa menjadi bagian dari itu semua dan mereka juga mencermati Danantara yang akan ada pengumuman di akhir bulan,” ungkap Anindya usai pertemuan dengan Ambassador UK for Infonesia dan Delegasi Inggris di The Ritz Carlton Jakarta, Selasa (11/2/2025).

Adapun Danantara bertujuan mengelola dan mengoptimalkan aset-aset BUMN sebagai sumber pembiayaan strategis. Anindya melihat delegasi Inggris tertarik dengan hal tersebut karena pengelolaannya nanti.

“Karena bagaimanapun juga ada aset yang katanya, saya hanya bisa mendengarkan, ada tujuh aset besar yang mengasilkan dividen dan lain-lain,” ujarnya.