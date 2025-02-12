Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Anggaran Otorita IKN 2025 Dipangkas Rp1,15 Triliun, Gaji Pegawai Aman?

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 12 Februari 2025 |15:54 WIB
Anggaran Otorita IKN 2025 Dipangkas Rp1,15 Triliun, Gaji Pegawai Aman?
Anggaran Otorita IKN 2025 Dipangkas Rp1,15 Triliun, Gaji Pegawai Aman? (Foto: Tangkapan Layar/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengungkap efisiensi pagu awal OIKN untuk Tahun Anggaran (TA) 2025 ditetapkan sebesar Rp1,53 triliun. 

Basuki mengatakan keputusan pemangkasan anggaran pagu awal OIKN ini telah disepakati dalam Rapat Koordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada 11 Februari 2025.

“Hasil rekonstruksi anggaran yang telah dilakukan kemarin Selasa 11 (Februari) antara Otorita IKN dengan Kementerian Keuangan dengan Ditjen Anggaran dan Perbendaharaan telah menghasilkan efisiensi anggaran untuk dipa awal OIKN sebesar Rp1,15 triliun yang ditujukan untuk efisiensi perjalanan dinas, kajian-kajian, seminar, FGD, terutama perjalanan dinas luar negeri kegiatan-kegiatan seremonial dan untuk kegiatan ATK,” kata Basuki dalam Raker Bersama Komisi II DPR RI, Rabu (12/2/2025).

Dengan demikian, Basuki melanjutkan sisa pagu awal OIKN Tahun Anggaran (TA) 2025 menjadi Rp5,242 triliun dari pagu awal yang ditetapkan sebesar Rp6,395 triliun. 

Basuki juga memastikan belanja pegawai tidak akan terganggu dengan adanya pemangkasan anggaran ini. Di mana, anggaran gaji pegawai ditetapkan sebesar Rp199,98 miliar pada TA 2025.

Halaman:
1 2
