Biaya Sewa Tenant di IKN Gratis Selama 2 Tahun, Berminat?

JAKARTA - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengatakan saat ini pihaknya menggratiskan biaya sewa tenant di IKN selama 2 tahun. Hal ini untuk mengundang pelaku UMKM berjualan di Ibukota baru tersebut.

1. Sudah Ada 42 Tenant

Basuki menjelaskan saat ini sudah ada sekitar 42 tenant dengan berbagai produk yang dijual. Lokasi tenant yang ditawarkan berada di lantai dasar rusun, apartemen, hingga lantai dasar Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko).

"Saat ini telah beroperasi 42 tenant, baik di lantai dasar Rusun, apartemen, atau di lantai dasar Kantor Kemenko. Jadi di lantai dasar Kemenko kita pakai untuk arena publik, ada cafe, minimarket, restoran dan sebagainya," ujar Basuki dslam Raker bersama Komisi II DPR RI, Rabu (12/2/2025).

2. Gratis untuk Semua Orang Masuk

Basuki mengaku langkah ini diambil dengan meniru Balikpapan Superblock (BSB). Bahkan Mall tersebut berani untuk membayar tenant besar untuk membuka usahanya agar menarik kunjungan masyarakat.

"Kalau di tenant, sementara ini 1-2 tahun kami free kan, supaya orang bisa masuk, saya belajar dari Balikpapan Superblock (BSB) ternyata itu pasar saat minta tenant, seperti Starbucks, itu dibayar, supaya dia mau masuk mengisi di BSB," tambahnya.