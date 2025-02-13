IHSG Ditutup Melemah ke 6.613, Ini Saham-Saham yang Anjlok

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 32,21 poin atau 0,48 persen ke 6.613 pada sesi terakhir perdagangan meskipun sedikit rebound dari sesi pertama, Kamis (13/2/2025).



Pada penutupan perdagangan terdapat 321 saham menguat, 265 saham melemah dan 369 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp10,1 triliun dari 13,5 miliar saham yang diperdagangkan.

1. Konsolidasi Saham

Indeks LQ45 melemah 0,85 persen ke 769,73, indeks JII melemah 0,82 persen ke 439,30, indeks IDX30 melemah 0,57 persen ke 399,02 dan indeks MNC36 melemah 0,44 persen ke 300,68.

Untuk sektoral yang melemah ada energi 0,01 persen, konsumer non siklikal 0,09 persen, keuangan 0,18 persen, transportasi 0,64 persen, teknologi 0,20 persen.

Sektor yang menguat ada konsumer siklikal 0,84 persen, infrastruktur 0,56 persen, bahan baku 0,80 persen, properti 1,61 persen, industri 0,49 persen, kesehatan 1 persen.