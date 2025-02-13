Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Loyo, Dibuka Melemah ke Level 6.637

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 13 Februari 2025 |09:17 WIB
IHSG Loyo, Dibuka Melemah ke Level 6.637 (Foto: Okezone)
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) loyo dibuka melemah pada perdagangan hari ini, Kamis (13/2/2025). IHSG kembali dibuka melemah 0,13% ke level 6.637,42 dari 6.645 di perdagangan kemarin.
Pada semenit awal IHSG melanjutkan pelemahan dengan 0,53% ke 6.610, dengan 190 saham di zona hijau, 116 melemah, dan 649 lainnya stagnan. Transaksi awal menyentuh Rp420 juta, dengan volume 615 juta saham.

1. Penopang IHSG

Indeks LQ45 turun 1,19% ke 767,11, indeks JII turun 1,42% ke 436,62, indeks MNC36 turun 1,21% ke 298,37, dan IDX30 turun 1,24% ke 396,32.
Untuk indeks sektoral yang berada di zona merah pagi ini yaitu energi 0,35%, konsumer non siklikal 0,35%, konsumer siklikal 0,02%, keuangan 0,40%, infrastruktur 1,01%, industri 0,28%, teknologi 0,22%, kesehatan 0,45%.
Indeks sektoral yang menguat ada properti 0,15%, transportasi 0,08%.

2. Top Gainers

Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain PT Pioneerindo Gourmet International Tbk (PTSP) naik 18,07% di Rp980, PT Tripar Multivision Plus Tbk (RAAM) menguat 11,43% di Rp390, dan PT Klinko Karya Imaji Tbk (KLIN) menguat 9,09% di Rp204.

3. Top Losers

Sedangkan top losersnya dihuni oleh PT Hassana Boga Sejahtera Tbk (NAYZ) turun 9,46% di Rp67, PT Indal Aluminium Industry Tbk (INAI) melemah 8,99% di Rp81 dan PT Bukit Uluwatu Villa Tbk (BUVA) turun 7,14% di Rp104.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

