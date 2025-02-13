Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Inilah Satu-satunya Negara yang Gratiskan Gas dan Listrik untuk Rakyatnya

Ayu Aulia Rahayu , Jurnalis-Kamis, 13 Februari 2025 |01:04 WIB
Inilah Satu-satunya Negara yang Gratiskan Gas dan Listrik untuk Rakyatnya
Negara yang Gratiskan Gas dan Listrik (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Inilah satu-satunya negara yang gratiskan gas dan listrik untuk rakyatnya. Turkmenistan sebuah negara yang terletak di Asia Tengah. Sebagian besar wilayahnya merupakan hamparan Gurun Karakum dan negara ini yang pemilik kelima besar gas alam di dunia. 


Pada saat sebagian besar negara lain memikirkan keadaan inflasi yang berdampak besar pada kenaikan harga, Turkmenistan justru sempat menggratiskan gas, air, dan listrik selama hampir seperempat abad tepatnya 24 tahun.


1. Kebijakan Gratis Gas, Listrik, dan Air di Turkmenistan

Saparmurat Niyazov adalah presiden satu-satunya yang menerapkan kebijakan tersebut. Ia memerintah Turkmenistan selama 15 tahun yang dimulai dari 27 oktober 1991 setelah kemerdekaannya dari Uni Soviet hingga 21 Desember 2006 bertepatan dengan hari kematiannya.


Kebijakan gratiskan gas, air, dan listrik berlangsung dimulai pada tahun 1993, 2 tahun setelah Niyazov menjabat. Negara ini menyediakan 50 meter kubik gas, 35 kilowatt-hour (kwh) listrik perbulan, dan 250 liter atau setara dengan 66 galon air yang disediakan setiap harinya. 


2. Turkmenistan Sempat Merugi Karena Kultus Kepribadian Presiden 


Meskipun kaya akan gas alam dan selalu menggratiskan gas, air, dan listrik, namun Turkmenistan di masa pemerintahan Niyazov ini sempat kedatangan kerugian besar akibat dari kepribadian niyazov sendiri. Dikutip dari Britannica pada abad ke 21, sebagian besar uang negara, diperkirakan lebih dari setengah produk domestik bruto negara tersebut, disalurkan ke dana presiden. Niyazov membuat monumen yang yang diatasnya terdapat patung emas menyerupainya dan bisa berputar menghadap matahari, biaya untuk membangun monumen ini sekitar lebih dari USD 6 miliar setara dengan Rp 97.956 triliun.

 

Halaman:
1 2
