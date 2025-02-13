Harta Kekayaan Raffi Ahmad vs Deddy Corbuzier, Artis yang Kini Punya Jabatan di Pemerintahan

JAKARTA – Deddy Corbuzier dan Raffi Ahmad merupakan figur publik yang kini masuk Kabinet Merah Putih. Raffi Ahmad lebih dulu diangkat oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni pada Oktober 2024.

Kemudian, Deddy Corbuzier baru saja dilantik sebagai Staf Khusus Menteri Pertahanan (Menhan) Bidang Komunikasi Sosial dan Publik oleh Menhan Sjafrie Sjamsoeddin pada Selasa, 11 Februari 2025.

Selain memiliki jabatan strategis, keduanya juga dikenal sebagai pebisnis ulung dengan kekayaan fantastis. Lalu, siapa yang lebih tajir di antara mereka? Berikut perbandingan kekayaan Deddy Corbuzier dan Raffi Ahmad.

1. Harta Kekayaan Deddy Corbuzier

Meskipun belum ada laporan resmi mengenai total kekayaan Deddy Corbuzier, ia diperkirakan memiliki aset lebih dari Rp500 miliar. Kekayaan ini berasal dari berbagai sumber, termasuk bisnis, investasi, dan pendapatan dari dunia digital.

Deddy dikenal sebagai kreator konten sukses dengan kanal YouTube yang memiliki jutaan pengikut. Selain itu, ia memiliki beberapa bisnis, seperti PT Dektos Digital Corbuzier, yang berfokus pada pengembangan ekosistem entertainment dan podcast digital.

Tidak hanya itu, Deddy juga memiliki beberapa usaha di sektor kebugaran dengan Gym Osbond, agensi periklanan DNA Creative Agency, serta bisnis kuliner berupa restoran Padang bernama Gadang Barubah.

Ia juga merambah sektor ritel sebagai investor di K3MART serta mengalokasikan sebagian besar dananya untuk investasi properti dan saham.

Sebagai bentuk kepatuhannya dalam membayar pajak, pada tahun 2021 Deddy bahkan pernah menyetorkan pajak hingga Rp8 miliar dari penghasilannya di industri kreatif dan bisnis gym miliknya.