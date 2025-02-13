Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Apakah DC Akan Datang ke Alamat KTP Nasabah?

Ayu Aulia Rahayu , Jurnalis-Kamis, 13 Februari 2025 |01:10 WIB
Apakah DC Akan Datang ke Alamat KTP Nasabah?
Apakah DC Datang ke Alamat Rumah (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Apakah DC akan datang ke alamat KTP nasabah? Debt Collector (DC) kerap mendatangi rumah nasabah untuk menagih hutang apabila tidak dibayar tepat waktu atau sudah gagal bayar beberapa kali.

Bagaimana DC tahu alamat rumah kita, apakah pihak pinjol bisa melacak alamat kita? tentu tidak. 


1. Alamat yang akan didatangi DC

Pertanyaan ini menjadi relevan bagi orang yang telah berpindah tempat tinggal dalam kondisi sedang mengajukan pinjaman. Pada kenyataannya pinjol tidak bisa melacak alamat rumah, akan tetapi pihak pinjol akan melihat pada data terakhir yang tercatat dalam sistem platform pinjol itu sendiri. 


Dalam praktiknya, alamat yang dijadikan rujukan DC biasanya adalah alamat yang terakhir yang terdaftar dalam platform pinjol. Ini bisa berupa alamat tempat tinggal, alamat kantor, atau alamat lain yang diajukan oleh nasabah untuk mengajukan pinjaman tetapi biasanya, masyarakat akan mengisi data  pribadi termasuk alamat di awal proses peminjaman sesuai dengan data Kartu Tanda Penduduk (KTP).  

Jika alamat KTP masih sama dengan alamat tinggal yang aktif dalam platform, kemungkinan besar debt collector akan mengunjungi alamat tersebut jika pembayaran mengalami keterlambatan.


Namun, jika nasabah pindah tempat dalam kondisi masih menunggak atau gagal bayar, maka sebaiknya peminjam dianjurkan untuk memperbarui alamat pada platform pinjol tersebut guna menghindari konfrontasi yang akan terjadi.  

 

Halaman:
1 2
