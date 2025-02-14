Adu Harta Kekayaan Sultan Tanjung Priok Ahmad Sahroni dengan Sultan Andara Raffi Ahmad, Ternyata Beda Jauh!

JAKARTA - Adu harta kekayaan Sultan Tanjung Priok Ahmad Sahroni dengan Sultan Andara Raffi Ahmad menarik disimak. Di antara kedua sosok kaya raya itu, mana yang lebih banyak hartanya?

Baru-baru ini, Ahmad Sahroni dan Raffi Ahmad menjadi perhatian karena harta kekayaan yang dimiliki. Bergelimang harta, keduanya bahkan punya julukan sultan.

Pada satu sisi, Ahmad Sahroni dikenal sebagai Sultan Tanjung Priok, sedangkan Raffi Ahmad dijuluki Sultan Andara. Jika dibandingkan, mana di antaranya keduanya yang lebih tajir?

1. Kekayaan Sultan Tanjung Priok Ahmad Sahroni

Ahmad Sahroni menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI. Bersama statusnya sebagai pejabat negara, dia berkewajiban melaporkan harta kekayaannya.

Mengacu data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK, Ahmad Sahroni terakhir kali melapor pada Maret 2024 untuk Periodik 2023. Di situ, tertera bahwa Sultan Tanjung Priok ini memiliki kekayaan mencapai Rp315.391.429.360 atau Rp315,3 miliar.

Nilai kekayaan yang dimiliki Sahroni terdiri atas beberapa bagian berbeda. Di antaranya termasuk tanah dan bangunan, alat transportasi, harta bergerak lainnya, surat berharga hingga kas dan setara kas.

Dari sekian komponen itu, kepemilikan tanah dan bangunan menjadi penyumbang terbesar kekayaan Sahroni. Dia memiliki 18 kepemilikan di beberapa tempat dengan total nilai mencapai Rp139.264.309.000 atau Rp139,2 miliar.

Ahmad Sahroni mempunyai alat transportasi dan mesin sebanyak 27 kendaraan senilai Rp34,1 miliar. Harta bergerak lainnya Rp107,7 miliar, surat berharga Rp60 juta, kas dan setara kas Rp76,7 miliar.

Selain itu, data LHKPN juga mencatat Sahroni memiliki utang sebesar Rp42.512.129.640 atau Rp42,5 miliar. Setelah dijumlahkan total kekayaannya adalah Rp315.391.429.360 atau Rp315,9 miliar.