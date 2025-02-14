Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Adu Harta Kekayaan Sultan Tanjung Priok Ahmad Sahroni dengan Sultan Andara Raffi Ahmad, Ternyata Beda Jauh!

Lutfan Faizi , Jurnalis-Jum'at, 14 Februari 2025 |16:39 WIB
Adu Harta Kekayaan Sultan Tanjung Priok Ahmad Sahroni dengan Sultan Andara Raffi Ahmad, Ternyata Beda Jauh!
Adu Harta Kekayaan Sultan Tanjung Priok Ahmad Sahroni dengan Sultan Andara Raffi Ahmad, Ternyata Beda Jauh (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Adu harta kekayaan Sultan Tanjung Priok Ahmad Sahroni dengan Sultan Andara Raffi Ahmad menarik disimak. Di antara kedua sosok kaya raya itu, mana yang lebih banyak hartanya?

Baru-baru ini, Ahmad Sahroni dan Raffi Ahmad menjadi perhatian karena harta kekayaan yang dimiliki. Bergelimang harta, keduanya bahkan punya julukan sultan.

Pada satu sisi, Ahmad Sahroni dikenal sebagai Sultan Tanjung Priok, sedangkan Raffi Ahmad dijuluki Sultan Andara. Jika dibandingkan, mana di antaranya keduanya yang lebih tajir?

1. Kekayaan Sultan Tanjung Priok Ahmad Sahroni

Ahmad Sahroni menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI. Bersama statusnya sebagai pejabat negara, dia berkewajiban melaporkan harta kekayaannya. 

Mengacu data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK, Ahmad Sahroni terakhir kali melapor pada Maret 2024 untuk Periodik 2023. Di situ, tertera bahwa Sultan Tanjung Priok ini memiliki kekayaan mencapai Rp315.391.429.360 atau Rp315,3 miliar.

Nilai kekayaan yang dimiliki Sahroni terdiri atas beberapa bagian berbeda. Di antaranya termasuk tanah dan bangunan, alat transportasi, harta bergerak lainnya, surat berharga hingga kas dan setara kas.

Dari sekian komponen itu, kepemilikan tanah dan bangunan menjadi penyumbang terbesar kekayaan Sahroni. Dia memiliki 18 kepemilikan di beberapa tempat dengan total nilai mencapai Rp139.264.309.000 atau Rp139,2 miliar.

Ahmad Sahroni mempunyai alat transportasi dan mesin sebanyak 27 kendaraan senilai Rp34,1 miliar. Harta bergerak lainnya Rp107,7 miliar, surat berharga Rp60 juta, kas dan setara kas Rp76,7 miliar.

Selain itu, data LHKPN juga mencatat Sahroni memiliki utang sebesar Rp42.512.129.640 atau Rp42,5 miliar. Setelah dijumlahkan total kekayaannya adalah  Rp315.391.429.360 atau Rp315,9 miliar.

Ahmad Sahroni: Tiket Formula E Ludes Terjual

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/455/3179899/harta_kekayaan_dan_gaji_ketua_kpu-pMmv_large.jpg
Harta Kekayaan dan Gaji M. Afifuddin, Ketua KPU yang 59 Kali Naik Jet Pribadi dan Habiskan Rp90 Miliar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/455/3178653/bill_gates-yDWv_large.jpg
Punya Harta Kekayaan Rp1.757,9 Triliun, Ini 5 Tips Hemat Ala Bill Gates
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/455/3177266/harta_kekayaan-0jE4_large.jpg
Ternyata Segini Kekayaan Atalia Praratya di LHKPN yang Rumahnya Digeruduk Santri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/455/3177019/family_office-V8v4_large.jpg
Daftar 5 Family Office Terbesar dan Terkaya di Dunia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176782/harta_kekayaan_raffi_ahmad_dan_atta_halilintar-yhDx_large.jpg
Adu Harta Kekayaan Raffi Ahmad dengan Atta Halilintar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/320/3176548/harta_kekayaan_patrick_kluivert-cKNA_large.jpg
Segini Kekayaan Patrick Kluivert, Pelatih Timnas Indonesia yang Gagal Bawa Garuda ke Piala Dunia 2026 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement