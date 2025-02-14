Otto Hasibuan hingga Raffi Ahmad Masuk Daftar Pejabat Terkaya di RI, Hartanya Saingi Erick Thohir dan Luhut

JAKARTA - Sejumlah pejabat di Kabinet Merah Putih bentukan Presiden Prabowo Subianto tercatat memiliki kekayaan mencapai triliunan Rupiah. Beberapa menteri dan utusan khusus presiden memiliki aset yang sangat besar.

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menjadi pejabat terkaya dengan total kekayaan Rp5,4 triliun.

"Nah, yang paling tinggi dari reguler (jumlah 65 orang) yang dulu sudah pernah menyampaikan itu Rp2,6 triliun, tapi yang baru diangkat itu (nilai harta tertinggi) Rp5,4 triliun," ujar Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan.

Selain Widiyanti, ada bebrapa pejabat lain yang juga memiliki kekayaan lebih dari Rp1 triliun. Berikut daftar pejabat terkaya berdasarkan data LKHPN yang telah dirangkum oleh Okezone:

1. Widiyanti Putri Wardhana

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana punya harta kekayaan sebesar Rp5.435.833.014.169 atau Rp5,43 triliun (dilaporkan pada 31 Oktober 2024). Dia memiliki aset tanah dan bangunan senilai Rp152,02 miliar, harta bergerak lainnya Rp43,81 miliar, alat transportasi dan mesin Rp19,46 miliar, surat berharga Rp5,07 triliun, kas dan setara kas Rp67,16 miliar dan harta lainnya Rp77,71 miliar tanpa utang.

2. Sakti Wahyu Trenggono

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melaporkan pada 31 Desember 2023, dia memiliki kekayaan mencapai Rp2.665.900.513.951 atau Rp2,66 triliun. Aset yang dilaporkannya pada tahun 2024 mayoritas berupa 48 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di berbagai kabupaten/kota senilai Rp91,02 miliar.

Trenggono memiliki alat transportasi dan mesin sejumlah 3 kendaraan yang terdiri 1 motor Honda Beat keluaran tahun 2018, mobil Audi RS 5 tahun 2015 dan mobil Mini Cooper S Countryman F60 Minibus tahun 2023 dengan total harga senilai Rp1,81 miliar.

3. Erick Thohir

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memiliki harta sebesar Rp2,31 triliun. Dia memiliki kas dan setara kas sebesar Rp192,35 miliar serta harta bergerak lainnya senilai Rp28,58 miliar. Dia juga memiliki tanah dan bangunan senilai Rp419,67 miliar, yang tersebar di berbagai wilayah seperti Bekasi, Depok, Bogor, Pasuruan, dan Manggarai Barat.

Erick Thohir memiliki alat transportasi dan mesin senilai Rp4,96 miliar. Rincian ini mencakup 1 unit Mercedes Benz, 1 unit Mobil Hyundai IONIQ 5 EV, dan 1 unit Hyundai Genesis.

Selain itu, total surat berharga yang dimilikinya menyentuh Rp1,72 triliun dan harta lainnya Rp149,06 miliar. Tetapi, dia juga memiliki utang sebesar Rp203,76 miliar. Dengan ini, total kekayaannya mencapai Rp2,31 triliun yang dilaporkan pada 31 Desember 2023.

4. Otto Hasibuan

Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan melaporkan pada tanggal 17 Desember 2024, memiliki total kekayaan sebesar Rp1,52 triliun tanpa utang. Otto memiliki 27 bidang tanah dan bangunan hasil sendiri baik di Indonesia maupun di luar negeri dengan total harta di bidang tanah dan bangunan sebesar Rp519,52 miliar.

Otto Hasibuan juga memiliki 2 alat transportasi dan mesin hasil sendiri berupa 1 mobil Lexus LX 570 /T tahun 2011 dan mobil Jaguar X-J-L5.0 S/C V8 A/T tahun 2011, senilai Rp1,9 miliar. Harta bergerak lainnya sebesar Rp23,255 miliar, surat berharga senilai Rp617,101 miliar.

Kas dan setara kas yang dimilikinya sejumlah Rp198,4 miliar dan harta lainnya yang dimiliki Otto Hasibuan sebesar Rp166,1 miliar.

5. Setiawan Ichlas

Berdasarkan tanggal lapor 31 Desember 2024 Utusan Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Perbankan Setiawan Ichlas mempunyai total harta kekayaan sebesar Rp1,51 triliun. Dia dikenal sebagai pengusaha batubara asal Palembang, dan pemilik Bomba Group.

Harta kekayaannya terdiri dari 33 tanah dan bangunan senilai Rp336,2 miliar, alat transportasi dan mesin Rp25,06 miliar, harta bergerak lainnya Rp17,4 miliar, surat berharga Rp820,6 miliar, kas dan setara kas Rp132,2 miliar, harta bergerak lainnya Rp191,1 miliar dan utang sebesar Rp3,8 miliar.