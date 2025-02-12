Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Intip Harta Otto Hasibuan, Salah Satu Pejabat Terkaya Indonesia

Alifya Amari Poetry , Jurnalis-Rabu, 12 Februari 2025 |07:05 WIB
Intip Harta Otto Hasibuan, Salah Satu Pejabat Terkaya Indonesia
Harta Kekayaan Pengacara Otto Hasibuan di LHKPN mencapai Rp1,5 triliun. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA- Otto Hasibuan menjadi salah satu pejabat negara terkaya di Indonesia. Harta Kekayaan Pengacara Otto Hasibuan di LHKPN mencapai Rp1,5 triliun. 

Otto Hasibuan adalah pengacara terkemuka nasional dan ketua umum Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI). Saat ini, ia telah menjadi wakil menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, sejak 21 Oktober 2024

Latar Belakang Pendidikan Otto Hasibuan

Otto lahir di Pematang Siantar, Sumatera Utara pada 5 Mei 1955. Ia dibesarkan dan menghabiskan masa pendidikan menengahnya yang aktif di tanah kelahirannya lalu melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi yaitu di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dan perbandingan hukum di University Technology of Sydney, Australia. Tak sampai disitu, ia melanjutkan S3 dan meraih gelar Doktor Filsafat di Universitas Gadjah Mada.

Namanya menjadi pengacara semakin dikenal masyarakat saat menangani kasus Jessica Kumala Wongso yang didakwa melakukan pembunuhan Wayan Mirna Salihin pada tahun 2016.

Harta Kekayaan Pengacara Otto Hasibuan di LHKPN

Setelah menjabat sebagai Wakil menteri, kini Otto memiliki cukup banyak sumber kekayaan, harta yang dimiliki Otto juga tercatat di Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Berikut rincian yang dirangkum oleh Okezone:

Memiliki 27 bidang tanah dan bangunan hasil sendiri yang terletak di berbagai kota di Indonesia, bahkan ada yang terletak di luar negeri, diantaranya ada 6 bidang tanah dan bangunan di Jakarta Timur, 6 bidang tanah di Bogor, 1 bidang tanah dan bangunan di Jakarta Utara, 3 bidang tanah dan bangunan di Jakarta Pusat, 3 bidang tanah dan bangunan di Pematang Siantar, 2 bidang tanah dan bangunan di Jakarta Selatan, 1 bidang tanah di Bekasi, 1 bidang tanah di Medan, 3 bidang tanah di Toba, dan 1 bangunan di Australia. 

Dengan total harta yang dimiliki di bidang tanah dan bangunan senilai Rp519 miliar.

Otto juga memiliki 2 alat transportasi dan mesin hasil sendiri, 1 mobil lexus LX 570 /T tahun 2011 dan mobil jaguar XJ-L5.0 S/C V8 A/T tahun 2011, senilai Rp1,9 miliar.

Harta bergerak lainnya sebesar Rp23,2 miliar. 

Surat berharga senilai Rp617 miliar. Surat berharga ini adalah harta terbanyak yang dimiliki oleh Otto Hasibuan.

Kas dan setara kas yang dimiliki Rp198 miliar.

Harta lainnya yang dimiliki oleh Otto Hasibuan sebesar Rp166 miliar. 

Dengan total harta yang dimiliki oleh Otto yaitu senilai Rp1,5 triliun tanpa memiliki hutang. 

 

